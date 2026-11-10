Скандал в Казахстане: премьеру фильма об Айтматове могли перенести из-за вырезанной в РФ сцены

Премьеру биографической ленты о Чингизе Айтматове в Казахстане отложили с 12 ноября на 3 декабря. Причин создатели не объяснили, однако кинокритики не исключают, что дело в цензуре, которое фильм испытал в российском прокате.

Почти на три недели сдвинулась премьера биографического фильма о кыргызском писателе Чингизе Айтматове в Казахстане: вместо 12 ноября ленту покажут 3 декабря. Объяснений авторы не дали, а кинокритики подразумевают связь с цензурой в России, пишет Kursiv.

Сначала создатели объявили в Instagram, что переносят показ на неопределенный срок – из-за обстоятельств, которые от них не зависят. Уже на следующий день появилась новая дата. Режиссер Канибек Калматов причин не раскрыл, ограничившись кратким комментарием: "Справимся".

Кинокритик Дмитрий Мостовой предположил, что перенос может быть связан с цензурой в России, где фильм вышел в прокат 4 ноября. По его словам, по российской версии требовали убрать сцены о сталинских репрессиях 1930-х – в частности, эпизод расстрела отца писателя, Торекула Айтматова. Впрочем, эта сцена находится в трейлере ленты.

Видео дня

Второй возможной причиной критик назвал конкуренцию с крупными премьерами в казахстанском прокате – в частности, с фильмом "Күлпәш" режиссера Акана Сатаева и американской лентой "Скрудж".

О чем фильм "Айтматов"

В Кыргызстане драму "Айтматов" показали еще 15 октября. Действие разворачивается в 1979 году, когда писатель завершает роман "И дольше века длится день", а его публикация оказывается под угрозой из-за советской цензуры. Отдельная линия посвящена судьбе отца Айтматова, ставшего жертвой сталинских репрессий.

В фильме снялись российские актеры Сергей Безруков и Равшана Куркова, а также кыргызские и казахстанские артисты. Проект реализовали при поддержке президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Норвегии и нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Голанд вместе с отцом передали в библиотеку редкую сагу XVI века. Сейчас ее оценивают в сумасшедшую по меркам аукционных домов сумму.

Также сообщалось, что искусственный интеллект все активнее добирается до раскадровки – одной из стадий подготовки к съемкам. Эксперты говорят, что алгоритмы все чаще забирают "хлеб" у режиссеров, ранее делавших все кадры вручную или с помощью художников-постановщиков.