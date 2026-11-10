Скандал у Казахстані: прем'єру фільму про Айтматова могли перенести через вирізану в РФ сцену

Прем'єру біографічної стрічки про Чингіза Айтматова в Казахстані відклали з 12 листопада на 3 грудня. Причин творці не пояснили, проте кінокритики не виключають, що справа в цензурі, якої фільм зазнав у російському прокаті.

Майже на три тижні зсунулася прем'єра біографічного фільму про киргизького письменника Чингіза Айтматова в Казахстані: замість 12 листопада стрічку покажуть 3 грудня. Пояснень автори не дали, а кінокритики припускають звʼязок із цензурою в Росії, пише Kursiv.

Спершу творці оголосили в Instagram, що переносять показ на невизначений термін – через обставини, які від них не залежать. Уже наступного дня зʼявилася нова дата. Режисер Канибек Калматов причин не розкрив, обмежившись коротким коментарем: "Впораємося".

Кінокритик Дмитро Мостовой припустив, що перенесення може бути повʼязане із цензурою в Росії, де фільм вийшов у прокат 4 листопада. За його словами, з російської версії вимагали прибрати сцени про сталінські репресії 1930-х – зокрема епізод розстрілу батька письменника, Торекула Айтматова. Утім, ця сцена є в трейлері стрічки.

Видео дня

Другою можливою причиною критик назвав конкуренцію з великими прем'єрами в казахстанському прокаті – зокрема з фільмом "Күлпәш" режисера Акана Сатаєва та американською стрічкою "Скрудж".

Про що фільм "Айтматов"

У Киргизстані драму "Айтматов" показали ще 15 жовтня. Дія розгортається у 1979 році, коли письменник завершує роман "И дольше века длится день", а його публікація опиняється під загрозою через радянську цензуру. Окрема лінія присвячена долі батька Айтматова, який став жертвою сталінських репресій.

У фільмі знялися російські актори Сергій Безруков і Равшана Куркова, а також киргизькі та казахстанські артисти. Проєкт реалізували за підтримки президента Киргизстану Садира Жапарова.

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