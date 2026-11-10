Мистецтво під загрозою: чому режисери все частіше вдаються до ШІ, який "краде" їхній хліб (відео)

Штучний інтелект усе активніше добирається до розкадрування — одній із частин підготовки до роботи з кінострічками. Експерти говорять, що алгоритми все частіше забирають "хліб" у режисерів, які раніше робили всі кадри вручну або за допомогою художників-постановників.

Режисери Мартін Скорсезе, Джеймс Кемерон і Стівен Соденберг уже мають стосунок до ШІ — або користуються ним, або активно залучені до діяльності в цьому напрямку. Про це пише видання The Guardian.

"ШІ вже безпосередньо впливає на робочі місця за лаштунками, адже найбільші голлівудські кінематографісти починають впроваджувати цю технологію. Однак нинішній головний роботяга в цій справі — це художник розкадровки, роботу якого навіть штучний інтелект, здається, безпосередньо почав цікавити", — вказано в матеріалі.

Журналісти вказують, що робота художників ось-ось "буде замінені програмами, які використовують текстові підказки для створення ілюстрацій". Навіть така "старомодна людина, як Мартін Скорсезе" оголосив про початок роботи з ШІ-моделлю, яку він використав у процесі розкадровки для свого наступного фільму

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ЗМІ пише, що для дослідників і кінолюбителів розкадровки дають змогу зазирнути в подорож, що лежить за фільмом, включаючи захопливі зміни напрямку сюжету. Тепер ця робота буде повністю чи поступово переходити під вплив штучного інтелекту.

Не все так страшно: що кажуть фахівці про ШІ та розкадрування

Однак попри страх до автоматизації процесу, експерти та художники-постановники готові заспокоїти "панікерів". Дослідник кіномистецтва Фердинандо Кокко спостерігає повернення до аналогових практик і припускає, що ШІ можна використовувати так, щоб сприяти, а не розмивати творчий процес.

"Можливо, складність, яку нібито подолав ШІ, була головною метою з самого початку. Необхідність спілкуватися з іншими джерелами змушує розширювати мистецьке бачення так, як це неможливо передбачити", — говорить фахівець.

Британський художник Алекс Кларк (відомий роботами з фільмами "Міккі 17", "Ущелина" та інші) тим часом прогнозує, що зі зростанням використання ШІ в індустрії люди почнуть більше цінувати фільми з людським підходом. На його думку, ШІ може сприяти ідеям та роботі, але не забере головне — автентичності.

"Зрештою, я вважаю, що більшість успішних фільмів змушують тебе щось відчувати як людину. Одна з переваг намальованих вручну розкадровок — це пряме відчуття людської автентичності прямо на сторінці", — констатує художник.

Раніше Фокус повідомляв про те, як британська авторка бестселерів назвала головну загрозу ШІ. Джанет Вінтерсон вважає, що головною проблемою з ШІ є не сам алгоритм і його вплив, а реакція та дії людства.

Згодом стало відомо, що лауреат Гонкурівської премії використав ШІ для написання тексту. Це спричинило шквал критики на його адресу та порушило питання про ШІ та літературу в французьких колах інтелектуалів.