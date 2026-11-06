Лауреат Гонкурівської премії використав ШІ для написання тексту: що думають критики (відео)

Французький письменник Філіпп Жанада, який отримав цьогорічну Гонкурівську премію, зізнався в використанні ChatGPT для написання свого роману "Незнайомка з набережної Жавель". Це спричинило шквал критики на його адресу та порушило питання про ШІ та літературу в французьких колах інтелектуалів.

Сам автор стверджує, що лише кілька разів звертався до ШІ, а в тексті є лише кілька фрагментів, згенерованих за допомогою алгоритмів. Про це він розповів у інтерв'ю радіостанції France Inter.

За словами Жанеда, він використовував ChatGPT лише три рази час роботи над романом. Одне згенероване речення він поклав у текст для своєрідної "гри з читачам", а ще раз використав алгоритм для роботи з конструкцією історії.

Також письменник каже, що буквально вклав генерований текст у роман, аби буквально висміяти ШІ. Так, на думку Жанеда, алгоритм показав "абсурдну відповідь на технічну деталь" в романі.

"Я не думаю, що ШІ можна зупинити. Ми не можемо вдавати, що його не існує. Треба вміти ним користуватися, але перш за все це слід визнати та навчитися приборкувати", — зазначив письменник.

Видео дня

Жанеда додав, що після нагородження вказав членам Гонкурівської академії, яке саме речення в тексті було створене за допомогою ШІ. Він резюмує, що використання штучного інтелекту нагадує спецефекти, за якими видно, що ШІ "не напише книжку своїм серцем, душею та спогадами".

Скандал із Гонкурівською премією та ШІ: чому критики та читачі категорично проти

В 2026-му французька література переживає проблеми з текстами авторів, згенерованих ШІ. Так автора роману "Або це, або смерть" Телісон Орельєн впіймали на використанні ШІ для генерації значних частин тексту.

Попри категоричне заперечення з боку канадсько-гаїтянського автора, видавництво знайшло в поданих автором рукописах "метадані ШІ". Через це канадське видавництво розірвало співпрацю з автором, а новий наклад його романів було відкликано.

У франкомовній мережі триває серйозна дискусія про те, чи варто називати твори з ШІ повноцінними текстами. Більшість пропонує видавництвам ставити позначку: "Текст містить елементи ШІ", а другі — закликають до бойкоту таких книжок.

На тлі цьогорічних проблем із ШІ, топове французьке видавництво Gallimard вказує, що всі нові романи, які находитимуть в друк з 2027 року, перевірятимуть на наявність елементів штучного інтелекту. Схожу позицію зайняла Академія Гонкурівської премії — там обіцяють перевіряти тексти всіх учасників довгого та короткого списку на присутність ШІ.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Франції започатковано нову премію для книжок, написаних з ШІ. Група технічних підприємців заснувала премію імені Блеза Паскаля, де переможці за написаний з алгоритмом текст отримають грошову винагороду та публікацію.

Згодом стало відомо, що британська авторка бестселерів назвала головну загрозу ШІ для людства. Джанет Вінтерсон вважає, що головною проблемою з ШІ є не сам алгоритм і його вплив, а саме людство є ключовим у цьому протиставленні.