Канадський видавець розірвав співпрацю з ексномінантом престижної премії: деталі гучного ШІ-скандалу

Канадське видавництво Éditions du Boréal повідомило про повне припинення співпраці зі скандальним канадсько-гаїтянським автором Телісоном Орельєном. Раніше його виключили зі Гонкурівського списку та звинувачують в використанні ШІ та плагіаті в своїх роботах.

У видавництві додають, що намагалися отримати від автора документи, які підтвердять його невинуватість. Однак подальший аналіз електронних файлів підтвердив присутність "сліди ШІ-тегів у метаданих деяких документів", йдеться в заяві видавництва від 21 жовтня.

"Нові елементи, підтверджені останніми днями, свідчать, що штучний інтелект використовувався у процесі написання "Або це, або смерть", тоді як автор неодноразово запевняв нас, що ніколи не використовував його для створення свого роману. Внаслідок цього Le Boréal не перевидав роман і не опублікував жодних інших книг Телісона Орельєна", — говорять видавці.

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Канадське видавництво припинило співпрацю з Телісоном Орельєном Фото: скриншот

За словами представників Éditions du Boréal, вони не знають, наскільки ШІ "використовувався у створенні "Або це, або смерть", і, можливо, ніколи не матимемо остаточної відповіді з цього приводу". Попри раніше оголошені звинувачення, видавець намагався захистити автора, коли той стверджував у невикористанні ШІ.

"Тепер це твердження має заперечення. За таких обставин ми не можемо продовжувати нашу професійну співпрацю", — повідомили видавці, додавши, що донесли свою позицію до автора перед публікацією пресрелізу та не планують далі коментувати це питання.

Скандал з романом Телісона Орельєна "Або це, або смерть": що сталося

21 вересня 2026 року користувач у Х під ніком Balance ton Claude повідомив, що проаналізував текст канадського письменника "Або це, або смерть" і виявив, що він практично повністю був згенерований штучним інтелектом. На той час текст автора вже отримав низку нагород і був включений до списку номінантів на цьогорічну Гонкурівську премію.

Однак 25 вересня Гонкурівська академія випустила комюніке, в якому офіційно виключила роман Телісона Орельєна зі списку претендентів. Згодом французькі ЗМІ написали, що після гучного скандалу кількість продажів тексту різко впала.

Сам автор категорично заперечував будь-яке використання ШІ чи плагіату в своїх роботах. Видання AFP провело тестування робіт Телісона Орельєна в різних ШІ-алгоритмах, а результат виявився неоднозначним.

Пізніше письменник заявив, що через звинувачення йому довелося зіткнутися з випадами у свій бік і расистськими звинуваченнями. Однак він продовжував заперечувати на момент публікації тексту у ЗМІ, що використовував допомогу ШІ.

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Згодом стало відомо, що в Франції започатковано нову премію для книжок, написаних з ШІ. Група технічних підприємців заснувала премію імені Блеза Паскаля, а переможці отримають грошову винагороду та публікацію своєї творчості.