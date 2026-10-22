Канадский издатель расторг сотрудничество с экс-номинантом престижной премии: подробности громкого ИИ-скандала

Канадское издательство Éditions du Boréal сообщило о полном прекращении сотрудничества со скандальным канадско-гаитянским писателем Телисоном Орельеном. Ранее его исключили из списка премии Гонкур и обвинили в использовании ИИ и плагиате в своих работах.

В издательстве добавляют, что пытались получить от автора документы, подтверждающие его невиновность. Однако дальнейший анализ электронных файлов подтвердил наличие "следов ИИ-тегов в метаданных некоторых документов", говорится в заявлении издательства от 21 октября.

"Новые факты, подтвердившиеся в последние дни, свидетельствуют о том, что искусственный интеллект использовался в процессе написания романа "Или это, или смерть", в то время как автор неоднократно уверял нас, что никогда не прибегал к его помощи при создании своего романа. В результате издательство Le Boréal не переиздало роман и не опубликовало никаких других книг Телисона Орельена", — заявляют издатели.

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Канадское издательство прекратило сотрудничество с Телисоном Орельеном Фото: скриншот

По словам представителей Éditions du Boréal, они не знают, в какой степени ИИ "использовался при создании романа „Или это, или смерть“, и, возможно, мы никогда не получим окончательного ответа по этому поводу". Несмотря на ранее озвученные обвинения, издатель пытался защитить автора, когда тот утверждал, что не использовал ИИ.

"Теперь это утверждение опровергается. В таких обстоятельствах мы не можем продолжать наше профессиональное сотрудничество", — сообщили издатели, добавив, что довели свою позицию до сведения автора до публикации пресс-релиза и не планируют далее комментировать этот вопрос.

Скандал вокруг романа Телисона Орельена "Или это, или смерть": что произошло

21 сентября 2026 года пользователь в X под ником Balance ton Claude сообщил, что проанализировал текст канадского писателя "Или это, или смерть" и обнаружил, что он практически полностью был сгенерирован искусственным интеллектом. К тому времени текст автора уже получил ряд наград и был включён в список номинантов на Гонкуровскую премию этого года.

Однако 25 сентября Гонкуровская академия опубликовала коммюнике, в котором официально исключила роман Телисона Орельена из списка претендентов. Впоследствии французские СМИ сообщили, что после громкого скандала продажи книги резко упали.

Сам автор категорически отрицал любое использование ИИ или плагиата в своих работах. Агентство AFP провело тестирование работ Телисона Орельена с помощью различных ИИ-алгоритмов, и результат оказался неоднозначным.

Позже писатель заявил, что из-за этих обвинений ему пришлось столкнуться с нападками в свой адрес и обвинениями в расизме. Однако на момент публикации текста в СМИ он продолжал отрицать, что прибегал к помощи ИИ.

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Впоследствии стало известно, что во Франции учреждена новая премия для книг, написанных с помощью ИИ. Группа технических предпринимателей учредила премию имени Блеза Паскаля, а победители получат денежное вознаграждение и возможность опубликовать свои произведения.