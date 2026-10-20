Что и как читают украинцы в 2026 году: в Минкульте рассказали о любимых жанрах и книгах (фото)

Министерство культуры Украины совместно с партнерами провело опрос украинцев об их читательских привычках в течение 2026 года. Результаты опроса показывают, что 69 % читают для отдыха, а 54 % — получают удовольствие от самого процесса.

В период полномасштабного вторжения РФ в Украину почти треть опрошенных (32%) снижают во время чтения уровень собственной тревожности, а 30% — эмоционально восстанавливаются. В то же время 28% благодаря книге легче переживают стресс, а каждый пятый читатель (21%) говорит, что "легче засыпать с книгой", говорится в обнародованных Минкультом результатах опроса.

Полные результаты опроса среди украинцев

Сам опрос был проведен при участии компании Gradus Research и при поддержке Фонда "Поверь в себя" в два этапа: сначала — 41 глубинное интервью со специалистами книжной отрасли и людьми, которые вернулись к чтению в течение последних одного-двух лет. Эта часть была проведена в марте–мае 2026 года, а затем — в августе был проведен количественный опрос 2200 человек в возрасте от 14 лет.

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"Полученные результаты станут основой для дальнейших решений в сфере развития чтения. Для нас принципиально важно формировать культурную политику на основе данных. Понимать реальные потребности людей, видеть барьеры, мешающие им читать, и находить эффективные способы их преодоления", — написала в своём Facebook министр культуры Татьяна Бережная о результатах опроса.

Что и как читают украинцы в 2026 году: основные данные опроса

Фокус собрал ключевые данные из опубликованного опроса о книгах, чтении и вовлеченности украинцев в этот процесс. Итак, в течение 2026 года:

Каждый десятый украинец (12 %) читает или слушает книги ежедневно или почти ежедневно, каждый пятый (21 %) — несколько раз в неделю. В целом два из трёх опрошенных (59%) читали или слушали книги по крайней мере несколько раз в месяц, а 13% респондентов — ни разу не читали;

70% читателей имели в жизни перерыв в чтении не менее полугода — среди них 35% вернулись к регулярному чтению, ещё 62% снова читают нерегулярно;

34% вернулись к чтению в поисках психологической "разрядки", а 31% вернулись, потому что увидели интересную книгу. Случайно найденная интересная книга побудила прочитать её 37% опрошенных;

34% украинцев считают количество книжных магазинов достаточным, 22% говорят о недостаточном количестве, а 21% — указывают на их отсутствие;

Треть опрошенных (33%) покупала книги в 2026 году в книжных магазинах, 40% — делали покупки в интернет-магазинах, а 27% — на сайтах издательств;

29% подростков (от 14 до 17 лет) и 21% молодежи (от 18 до 24 лет) потратили на книги в 2026 году больше, чем в прошлом году;

Печатные книги читают 58%, электронные — 44%, аудиокниги слушают чуть больше трети украинцев (35%);

Читатели чаще всего ориентируются на опыт чтения других книг автора (32%) и рекомендации друзей или знакомых (29%).

В Минкульте отмечают, что в течение 2026 года 87 % респондентов читали или слушали книги на украинском языке. С началом полномасштабного вторжения 24% респондентов полностью перестали читать книги на русском языке, еще 25% — читают их значительно реже.

Самые популярные жанры среди опрошенных — детективы (47 %), исторические романы (31 %), современная и классическая художественная литература (по 25 %), фэнтези и романтическая литература (по 24 %), а подростки чаще выбирают фэнтези и психологическую литературу. Большинство участников вернулись к чтению благодаря так называемым "легким жанрам", и ни один из респондентов об этом не пожалел.

Чаще всего упоминают следующих современных украинских авторов: Сергей Жадан (23 %), Оксана Забужко (13 %), Лина Костенко (10%), Юрий или София Андруховичи (8%) и Макс Кидрук (6%).

Ранее Фокус сообщал о том, как полномасштабная война изменила культуру чтения в Украине. Полномасштабная война повлияла не только на экономику и повседневную жизнь украинцев, но и на их ежедневные культурные привычки, такие как то, что они читают, каких авторов поддерживают и на каком языке выбирают свою следующую книгу.

Впоследствии стало известно, что книги помогают людям "в трудные времена". Британский автор бестселлеров для взрослых и детей Мэтт Хейг убежден, что книги обладают "магической способностью" доходить до нас именно тогда, когда они нужны больше всего.