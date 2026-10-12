"Волшебный способ достучаться до тебя": британский автор рассказал, почему книги помогают "в трудные времена"

Британский автор бестселлеров для взрослых и детей Мэтт Хейг убежден, что именно книги помогают людям найти свой путь "в трудные времена". Автор популярной книги "Полуночная библиотека" убежден, что за книгами стоит особая "магическая сила".

Автор открыто говорит, что страдает СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности — прим. ред.), а литература для него — способ испытать настоящую радость. Об этом он рассказал в интервью BBC.

Г-н Хейг считает, что книги обладают "магической способностью" попадать к нам именно тогда, когда они нужны больше всего. Именно в "трудные времена" они заставляют "почувствовать, что тебя понимают", поэтому, приезжая на презентации и фестивали, автор хочет вдохновить юных читателей почувствовать радость и исцеление от чтения без "бессмысленного снобизма", навязанного обществом.

"Часть проблемы заключается в том, что наше представление о том, что такое чтение, становится все более узким. Книги с иллюстрациями, графические книги, аудиокниги — это источник радости, когда ты читаешь ту книгу, которая тебе подходит. Школы посылают детям сигнал, что книги по своей сути являются образовательными. Это может даже оттолкнуть людей", — говорит писатель о проблеме низкого интереса к чтению в эпоху социальных сетей.

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Пройти через тьму: Мэтт Хейг о психическом здоровье и книгах

Британец говорит, что много лет страдает от СДВГ, и тема психического здоровья человека для него очень важна. В своих книгах он откровенно рассказывает о своей детской депрессии и о том, через что ему пришлось пройти.

"Когда я переживал нервный срыв в детстве, я возвращался в свою детскую комнату и читал, например, "Винни-Пуха" и "Дом на углу Пуха", и я считаю, что это одни из лучших книг о психическом здоровье, которые когда-либо писали. Я думаю, в чтении есть что-то очень исцеляющее, потому что мы взаимодействуем в своих собственных мыслях, но они не требуют ответа, понимаете? Это не WhatsApp, это не Instagram", — отметил писатель.

Г-н Хейг говорил, что книги по своей природе "магичны" и попадают к нам "тогда, когда они нужны больше всего". Британец говорит, что надеется, что "чепуха" вокруг книг и "снобизм" останутся в прошлом. Он добавляет, что мы все — читатели, а главное заключается в том, как "донести правильные идеи нужным людям".

"Если ты не самый общительный и не самый открытый человек с хорошими связями в своей социальной группе, то книги жизненно важны. Книги буквально могут спасать жизнь, они могут быть друзьями", — сказал автор бестселлеров.

Ранее Фокус сообщал о том, какие классические произведения стоит перечитать. Филолог и книготорговка говорит, что до сих пор среди ее любимых произведений остаются такие романы, как "Грозовой перевал" Эмили Бронте, "Дракула" Брэма Стокера и "Под стеклянным колпаком" Сильвии Плат.

Впоследствии стало известно, что в 2027 году выйдут новые книги о культовых персонажах "Гарри Поттера". Британское издательство Bloomsbury объявило о начале предзаказа двух новых книг из серии Pocket Potters ("Карманный Поттер") о персонажах волшебного мира Джоан Роулинг.

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