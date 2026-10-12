"Магічний спосіб досягти тебе": британський автор розповів, чому книжки допомагають "у важкі часи"

Британський автор бестселерів для дорослих і дітей Метт Гейґ переконаний, що саме книжки допомагають людям знайти шлях "у важкі часи". Творець популярної книжки "Опівнічна бібліотека" переконаний, що за книгами стоїть особлива "магічна сила".

Автор відкрито говорить, що має РДУГ (розлад дефіциту уваги та гіперактивності — ред), а література для нього є способом відчувати справжню радість. Про це він розповів у коментарі BBC.

Пан Гейґ вважає, що книжки мають "магічний спосіб" дістатися до нас саме тоді, коли вони найбільше потрібні. Саме в "важкі часи" вони змушують "відчувати, що тебе розуміють", а тому прибуваючи на презентації та фестивалі, автор хоче надихати молодших читачів відчути радість і зцілення читанням без "безґлуздого снобізму", нав'язаного суспільством.

"Частина проблеми в тому, що ми стаємо все вужчими у нашому уявленні про те, що таке читання. Книжки з ілюстраціями, графічними книгами, аудіокнигами — це місце для радості, коли ти читаєш ту книгу, яка тобі підходить. Школи надсилають дітям сигнал, що книги за своєю суттю є освітніми. Це може навіть відштовхнути людей", — говорить письменник про проблему невисокої зацікавленості читанням у часи соцмереж.

Видео дня

Пройти пітьму: Метт Гейґ про ментальне здоров'я і книжки

Британець каже, що багато років страждає від РДУГ, і тема ментального здоров'я людини для нього є важливою. Він відверто показує в своїх книжках власну депресію в дитинстві та переживання, через які пройшов.

"Коли я переживав нервовий зрив у дитинстві, я повернувся до своєї дитячої кімнати і читав, наприклад, "Вінні-Пуха" та "Будинок на розі Пуха", і я вважаю, що це одні з найкращих книг про психічне здоров'я, які коли-небудь писали. Я думаю, у читанні є щось дуже зцілювальне, бо ми взаємодіємо у власних думках, але вони не вимагають відповіді, розумієте? Це не WhatsApp, це не Instagram", — відзначив письменник.

Пан Гейґ казав, що книги за своєму природою є "магічними" і доходять до нас "тоді, коли вони потрібні найбільше". Британець каже, що сподівається, що "нісенітниця" навколо книг і "снобізму" залишиться в минулому. Він додає, що ми всі є читачами, а головна справа полягає в тому, як "донести правильні меседжі потрібним людям".

"Якщо ти не найтовариськіша та не найвідкритіша людина з хорошими зв'язками у своїй соціальній групі, то книги життєво важливі. Книги буквально можуть рятувати життя, вони можуть бути друзями", — сказав автор бестселерів.

Раніше Фокус повідомляв про те, які класичні твори варті перепрочитання. Філологиня та книгарка говорить, що досі серед улюблених має такі романи як "Буремний перевал" Емілі Бронте, "Дракулу" Брема Стокера та "Під скляним ковпаком" Сильвії Плат.

Згодом стало відомо, що в 2027 вийдуть нові книжки про культових персонажів Гаррі Поттера. Британське видавництво Bloomsbury оголосило про початок передзамовлення двох нових книжок із серії Pocket Potters ("Кишеньковий Поттер") про персонажів магічного світу Джоан Роулінг.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.