Що і як читають українці в 2026: в Мінкульті розповіли про улюблені жанри і книжки (фото)

Міністерство культури України провело разом з партнерами опитування українців щодо їх читацької поведінки протягом 2026 року. Опитування показують, що 69% читають для відпочинку, а 54% — отримують задоволення від процесу.

Протягом повномасштабного вторгнення РФ до України, майже третина опитаних (32%) зменшують під час читання власну тривожність, а 30% — емоційно відновлюються. Тоді як 28% завдяки книжці легше переживають стрес, а кожен п’ятий читач (21%) каже, що "легше засинати з книжкою", йдеться в оприлюднених Мінкультом результатах опитування.

Повні результати опитування серед українців

Саме опитування пройшло за участі компанії Gradus Research і за підтримки Фонду "Повір у себе" в два етапи: спочатку — 41 глибинне інтерв'ю з фахівцями книжкової галузі та людьми, які повернулися до читання протягом останніх одного-двох років. Цю частину провели в березні-травні 2026, а згодом — у березні провели кількісне опитування 2200 осіб віком від 14 років у серпні.

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"Отримані результати стануть основою для подальших рішень у сфері розвитку читання. Для нас принципово формувати культурну політику на основі даних. Розуміти реальні потреби людей, бачити барʼєри, які заважають їм читати, та знаходити дієві способи їх подолання", — написала в своєму Facebook міністерка культури Тетяна Бережна про результати опитування.

Що і як читають українці в 2026: головні цифри опитування

Фокус зібрав ключові дані з опублікованого опитування щодо книжок, читання та залучення до цього процесу серед українців. Отож, протягом 2026 року:

Кожний 10-й українець (12%) читає або слухає книжки щодня чи майже щодня, кожен п’ятий (21%) — кілька разів на тиждень. Загалом два з трьох опитаних (59%) читали або слухали книжки принаймні кілька разів на місяць, а 13% респондентів — не читали жодного разу;

70% читачів мали в житті перерву в читанні щонайменше пів року — серед них 35% повернулися до регулярного читання, ще 62% знову нерегулярно читають;

34% повернулися до читання через пошук психологічної "розрядки", а 31% повернулися, бо побачили цікаву книжку. Випадкова знайдена цікава книжка заохотила прочитати її 37% опитаних;

34% українців вважають кількість книгарень достатньою, 22% кажуть про замалу кількість, а 21% — вказують на їхню відсутність;

Третина опитаних (33%) купувала книжки в 2026 в книгарнях, 40% — робили покупки в інтернет-книгарнях, а 27% — на сайтах видавництв;

29% підлітків (від 14 до 17 років) і 21% молоді (від 18 до 24 років) витратили на книжки в 2026-му, ніж минулого року;

Друковані книжки читають 58%, електронні — 44%, аудіокнижки слухають трохи більше третини українців (35%);

Читачі найчастіше орієнтуються на досвід читання інших книжок автора (32%) і рекомендації друзів чи знайомих (29%).

В Мінкульті вказують, що протягом 2026 року 87% респондентів читали або слухали книжки українською мовою. З початком повномасштабного вторгнення 24% респондентів повністю припинили читати книжки російською, ще 25% — читають їх значно рідше.

Найпопулярніші жанри серед опитаних — детективи (47%), історичні романи (31%), сучасна та класична художня література (по 25%), фентезі і романтична література (по 24%), а підлітки частіше обирають фентезі і психологію. Більшість учасників повернулися до читання через так звані "легкі жанри", а жоден з респондентів про це не жалкував.

Найчастіше згадують таких сучасних українських авторів — Сергій Жадан (23%), Оксана Забужко (13%), Ліна Костенко (10%), Юрій або Софія Андруховичі (8%) і Макс Кідрук (6%).

Раніше Фокус повідомляв про те, як повномасштабна війна змінила культуру читання в Україні. Повномасштабна війна вплинула не лише на економіку чи буденність українців, а й на їхні щоденні культурні звички, такі як те, що вони читають, яких авторів підтримують та якою мовою обирають свою наступну книжку.

Згодом стало відомо, що книжки допомагають людям "у важкі часи". Британський автор бестселерів для дорослих і дітей Метт Гейґ переконаний, що книжки мають "магічний спосіб" дістатися до нас саме тоді, коли вони найбільше потрібні.