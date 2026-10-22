Во Франции учреждена новая премия для книг, написанных с помощью ИИ: подробности (фото)

Во Франции после ряда громких скандалов, связанных с авторами, которых подозревали в использовании ИИ, группа технических предпринимателей учредила премию имени Блеза Паскаля. Победители получат денежное вознаграждение и возможность опубликовать свои работы.

Саму премию учредили предприниматели Филипп Родригес, Альбин Сервиан и Жиль Ментре, а в условиях участия указано, что премия Блеза Паскаля позволит представленным авторами текстам "помочь решить этическую, социальную или экологическую проблему, угрожающую человечеству". Об этом сообщает The Guardian.

"Участникам предлагается представить неопубликованную рукопись объемом от 10 000 до 50 000 слов, а также информацию о том, какая модель искусственного интеллекта и какой подсказчик использовались для генерации текста. Допускаются все основные языковые модели, включая ChatGPT, Claude, Gemini и LLaMA. Участники могут находиться в любой точке мира, но работы должны быть представлены на французском языке", — говорится в материале.

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Журналисты отмечают, что у учредителей премии был разный опыт до её учреждения. Так, Филипп Родригес является одним из основателей консалтинговой компании Avolta, специализирующейся на слияниях и поглощениях, и на сайте компании описывается как "ведущая фигура европейской крипто- и блокчейн-индустрии". Между тем Альбин Сервиант — бизнес-леди, работающая в сфере цифровых медиа, и бывшая руководительница LGBTQ+-журнала Têtu.

Главная страница портала литературной премии имени Блеза Паскаля Фото: скриншот

Третий организатор, Жиль Ментре, был бывшим государственным служащим, имеет степень доктора философии и преподаёт в Гарварде и на Сорбонне. Кроме того, он был соучредителем платформы Electis, которая помогала проводить онлайн-голосование.

На сайте премии указано, что прием работ начался 20 октября и продлится до конца октября. После этого жюри в составе от 5 до 6 человек, в которое войдут писатели, критики, философы и издатели, объявит шорт-лист из 10 кандидатов, а победитель будет объявлен в начале ноября.

Журналисты отмечают, что учреждение премии Блеза Паскаля произошло после громких дебатов о возможном использовании искусственного интеллекта при написании литературных произведений. Ряд скандалов прокатился по ведущим литературным премиям Франции — от премии Редондо до Гонкуровской премии, которая является высшей наградой среди литераторов.

Ранее Фокус сообщал о том, как писательница Исабель Альенде получила престижную премию. Выступая на церемонии награждения в Барселоне, где присутствовали король Фелипе VI и королева Летиция, сама Альенде сказала, что для неё всё это было словно "получить Нобелевскую премию".

Впоследствии стало известно, что в Великобритании учредили литературную премию в честь известной киногероини. Премия имени Бриджит Джонс позволит всем начинающим писателям принять участие и получить свой билет в мир великой литературы.