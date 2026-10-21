В поисках новой Бриджит Джонс: в Великобритании учредили литературную премию в честь знаменитой киногероини

Британская писательница Хелен Филдинг объявила об учреждении литературной премии в честь своей культовой героини. Премия имени Бриджит Джонс позволит всем начинающим писателям принять участие и получить свой билет в мир великой литературы.

По словам г-жи Филдинг, прием заявок начнется 23 ноября 2026 года и продлится до 1 февраля 2027 года, а победитель должен написать юмористический текст на английском языке объемом 100 слов. Об этом говорится в условиях самой премии.

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Лучшее произведение получит приз в размере 2 тыс. фунтов стерлингов (более 120,6 тыс. грн) и пакет поддержки для написания от литературных агентов Fielding и New Writing North. Результаты премии будут объявлены летом 2027 года на церемонии Northern Writers' Awards в Ньюкасле, а главную награду вручит лично Хелен Филдинг.

Сама автор культового "Дневника Бриджит Джонс" говорит, что на создание премии её вдохновил повседневный юмор жителей графства Йоркшир, где она провела своё детство. Писательница отмечает, что в настоящее время на севере Англии авторов значительно меньше, чем на юге страны.

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"Эта премия — для комических голосов людей, которые не являются известными: они просто живут своей жизнью и, незаметно для окружающих, оказываются чрезвычайно забавными", — цитирует BBC слова г-жи Филдинг.

Представитель группы писателей New Writing North Уилл Макки отмечает, что это первый случай в истории региона, когда награда будет присуждена исключительно за комедийное творчество. Он добавляет, что в настоящее время в Великобритании "нет никого более достойного для определения оригинального комедийного голоса, чем Хелен, которая создала одного из самых любимых комедийных персонажей страны за последние 30 лет".

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Впоследствии стало известно, что украинская финалистка премии Angelus возглавит литературную студию. Чешская писательница Катержина Тучкова передала это право украинской писательнице Юлии Илюсе.