Финалистка премии Angelus: украинская писательница возглавит литрезиденцию вместо победительницы из Чехии

17 октября в Польше состоялась церемония награждения лауреатов литературной премии Центральной Европы Amgelus 2026. Победительницей стала чешская писательница Катержина Тучкова за роман "Bílá Voda" ("Белая Вода"), однако лауреатка отказалась от участия в литературной резиденции по личным причинам.

Чешская писательница также стала лауреатом Читательской премии имени Натальи Горбаневской, однако из-за необходимости воспитывать двух маленьких детей она не готова провести месяц во Вроцлаве. Поэтому лауреат премии передала это право украинской писательнице Юлии Илюсе, пишет польское издание Wroclaw.pl.

Писательница из Украины вышла в финал Angelus 2026 со сборником короткой прозы "Мои женщины" (Moje kobiety), который вышел в издательстве KEW и попал в конкурс. Среди украинских авторов также был Сергей Жадан с его переводом на польский язык произведения "Арабески".

Чешская писательница стала второй в истории лауреаткой премии Angelus из своей страны Фото: wroclaw.pl

В этом году мнение читателей и жюри премии совпало, в результате чего чешская писательница была удостоена премии имени Натальи Горбаневской. Эта победа предполагает, что лауреат премии проведёт месяц в литературной резиденции во Вроцлаве.

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"Я очень ценю эту награду. Это важный момент для Чешской Республики и чешской культуры", — сказала автор, принимая награду.

Однако впоследствии чешская писательница сообщила, что из-за необходимости воспитывать двух маленьких детей не сможет полноценно заняться работой во время литературной резиденции. Это право она передала украинской писательнице Юлии Илюхе.

О чем роман победительницы конкурса Angelus 2026: подробности

Как отмечает польский портал, роман "Белая вода" Катержины Тучковой — это история, происходящая в одноимённой забытой горной деревне на чешско-польской границе. Именно туда в 1950 году чехословацкие коммунистические власти отправляли монахинь, интернированных после закрытия монастырей.

Оригинальная обложка романа чешской писательницы Катержины Тучковой Фото: из открытых источников

"Когда сюда приезжает Лена Лагнерова (главная героиня романа — прим. ред.), она находит приют среди эксцентричных монахинь, живущих здесь, в обмен на сортировку старых документов. Во время работы она узнает о прошлом обитательниц монастыря. Тучкова использует документы и свидетельства в своём романе, которому не недостаёт эпической динамики, чтобы рассказать историю женщин, вовлечённых в историю", — говорится в синопсисе романа.

Сама г-жа Тучкова получила премию в размере 150 тысяч злотых (1,73 млн грн), а переводчица Юлия Ружевич, переведшая роман с чешского языка, получила 40 тысяч злотых (462 тыс. грн). После награждения украинский писатель Юрий Андрухович вместе с коллективом Karbido выступили с концертом.

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