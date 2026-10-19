Фіналістка премії Angelus: українська письменниця очолить літрезиденцію замість переможниці з Чехії

17 жовтня в Польщі відбулося нагородження переможців літературної премії Центральної Європи Amgelus 2026. Переможницею стала чеська авторка Катержина Тучкова за роман «Bílá Voda» («Біла Вода»), однак лауреатка відмовилася від ведення літрезиденції з особистих причин.

Чеська письменниця також виграла Нагороду читачів імені Наталії Горбаневської, однак через виховання двох маленьких дітей не готова присвятити місяць часу у Вроцлаві. Тому переможниця премії передала це право українські авторці Юлії Ілюсі, пише польське видання Wroclaw.pl.

Письменниця з України вийшла до фіналу Angelus 2026 зі збіркою короткої прози "Мої жінки" (Moje kobiety), що вийшла у видавництві KEW і потрапила у конкурс. Також серед українських авторів також були Сергій Жадан з його перекладом польською роботи "Арабески".

Чеська авторка стала другою в історії переможницею премії Angelus зі своєї країни Фото: wroclaw.pl

Цьогоріч думка читачів і журні премії були одностайними, через що чеська письменниця була відзначена Нагородою імені Наталії Горбаневської. Ця перемога передбачає місячну літературну резиденцію у Вроцлаві від переможниці премії.

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"Я дуже поважаю цю нагороду. Це важливий момент для Чеської Республіки та чеської культури", — сказала авторка, приймаючи нагороду.

Однак потім чеська романістка повідомила, що через виховання двох маленьких дітей не зможе повноцінно зайнятися роботою під час літрезиденції. Це право вона передала українській авторці Юлії Ілюсі.

Про що роман переможниці Angelus 2026: деталі

Як вказує польський портал, роман "Біла вода" Катержини Тучкової — це історія в однойменному забутому гірському селі на чесько-польському кордоні. Саме туди в 1950 році чехословацька комуністична влада відправляла монахинь, інтернованих після закриття монастирів.

Оригінальна обкладинка роману чеської письменниці Катержини Тучкової Фото: з відкритих джерел

"Коли сюди приїжджає Лена Лагнерова (головна героїня роману — ред.), вона знаходить притулок серед ексцентричних черниць, які тут живуть, в обмін на сортування старих документів. Під час роботи вона дізнається про минуле мешканців монастиря. Тучкова використовує документи та свідчення у своєму романі, який не бракує епічної динаміки, щоб розповісти історію жінок, залучених до історії", — йдеться в синопсисі про роман.

Сама пані Тучкова отримала премії в розмірі 150 тисяч злотих (1,73 млн грн), а перекладачка Юлія Ружевич, яка переклала роман з чеської, отримала 40 тисяч злотих (462 тис. грн). Після нагородження український письменник Юрій Андрухович разом з колективом Karbido провели виступ.

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