У Британії відзначили "синьою табличкою" автора найскандальнішої поеми 20 сторіччя (фото)

12 жовтня у британському місті Лідс міська влада встановила так звану "синю табличку" для британського поета та драматурга Тоні Гаррісона (1937-2025). Такий знак пошани встановлюють щодо осіб, які зробили значний внесок у життя громади.

На церемонії відкриття таблички були присутні донька поета Джейн Гаррісон і його друга дружина Шіон Томас разом із представниками та пресою. Про це повідомляє BBC.

"Я знаю, що Тоні був би дуже радий і зворушений цією синьою табличкою на своєму дитячому домі", — сказала пресі пані Томас.

Вона відзначила, що її чоловік пишався би цією табличкою, адже його встановлять біля будинку, де автор провів свої дитинство та юність. Донька поета відзначає, що табличка була "чудовою нагодою вшанувати Лідс і північні корені, які були так важливими для мого тата".

У Лідсі встановили "синю табличку" на честь поета та драматурга Тоні Гаррісона Фото: Leeds City Council

"Дякуємо Leeds Civic Trust і мешканцям Бістона", — сказала пані Гаррісон.

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Депутат від Лейбористів Річард Бергон, який і здійснив номінацію автора, сказав, що "радий" встановленню знаку. На його думку, Тоні Гаррісон є одним із "найвидатніших поетів, яких коли-небудь лада ця країна".

"На сторінках, сцені, екрані та у своїх неймовірних читаннях він робив поезію важливою. Лідс може пишатися тим, що подарував світу Тоні Гаррісона", — сказав політик.

Поезія справжнього життя довкола: що відомо про життя та творчість Тоні Гаррісона

Британський поет і драматург народився у Лідсі 1937 року в робітничій родині. Згодом вступив до університету Лідса, де вивчав англійську мову та літературу, а потім — викладав у Нігерії та Чехословаччині, допоки 1967 року не повернувся додому.

Протягом наступного часу він активно пише поезію та драми, які ставить на місцевих сценах. Проривом на велику сцену стала поема "V", яка спровокувала скандал довкола тексту. Після прем'єри постановки на радіо та на сцені, на Гаррісона накинулися зі звинуваченнями в використанні нецензурної лексики і непристойних сцен.

Обкладинка скандальної поеми "V" Тоні Гаррісона Фото: з відкритих джерел

Британський автор неодноразово ставав предметом гострих дебатів і звинувачень через "соціальні тріщини" порушених питаннях у творчості, як вказують критики. Сам Гаррісон був публічним критиком королівської родини, виступав проти вторгнення до Іраку та був палким прихильником лейбористів.

Автор показав вандалізм на могилах батьків на фото та в своїй поемі "V" Фото: з відкритих джерел

За свою майже 50-річну кар'єру Гаррісон устиг поставити різні твори, і навіть на сцені Королівського національного театру. В останні роки життя поет і драматург захворів на синдром Альцгеймера, і помер 26 вересня 2025 року у віці 88 років.

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