Помер українсько-американський письменник Юрій Тарнавський (фото)

14 жовтня помер український поет і перекладач Юрій Тарнавський. Він був співзасновником і співредактором еміграційного літературного журналу "Нові поезії".

Письменник помер на 92-ому році життя. Про його смерть повідомила його дружина Карина в Facebook.

"Це повідомлення від Карини, дружини Юрія… Він більше не з нами… 14 жовтня 2025 року…", – йдеться у дописі.

Хто такий Юрій Тарнавський

Юрій Тарнавський народився 3 лютого 1934 року в місті Турка на Львівщині. Після закінчення Другої світової війни його сім’я жила в таборі для переміщених осіб у німецькому Новому Ульмі, а середню освіту майбутній письменник здобув екстерном у Мюнхені. У 1952 році він емігрував до США.

Поет Юрій Тарнавський помер 14 жовтня Фото: з відкритих джерел

Тарнавський писав як українською, так і англійською мовами. Він був одним із засновників авангардного літературного об’єднання українських письменників у діаспорі — Нью-Йоркської групи, а також входив до Спілки письменників України та американського кола літературних новаторів. Крім того, він став співзасновником і співредактором еміграційного літературного журналу "Нові поезії".

Попри те, що більшість життя Юрій Тарнавський провів за межами України, він завжди вважав себе українцем і писав українською.

