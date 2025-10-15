95-річна Ліна Костенко стала обличчям модного бренду (відео)

Легендарна українська поетеса приєдналася до історичної події для бренду GASANOVA. Ліна Костенко стала його найпочеснішим амбасадором.

У компанії підкреслили, що співпраця з Ліною Костенко для бренду — не просто честь, а символ спадковості, сили й краси, що живуть у ДНК української культури. Про співпрацю стало відомо завдяки допису в Instagram, в якому, зокрема, Костенко читає вірш "Між іншим".

"Вона — ікона. Вона — легенда", — відзначили представники GASANOVA.

Ліна Костенко, яка давно стала втіленням української душі, стала обличчям колаборації GASANOVA з ювелірним брендом SOLO for Diamonds. Нова high jewellery колекція, зазначають дизайнери, присвячена спадку: прикраси створені так, щоб передаватися з покоління в покоління, несучи у собі коди української культури, любові та пам’яті.

"Ліна Костенко — найкраще віддзеркалення цінностей нашої колекції", — додають у компанії, наголошуючи на символічності такого партнерства.

Зазначимо, що GASANOVA — український бренд одягу, заснований у Донецьку в 2013 році дизайнеркою Ельвірою Гасановою.

