95-летняя Лина Костенко стала лицом модного бренда (видео)

Легендарная украинская поэтесса присоединилась к историческому событию для бренда GASANOVA. Лина Костенко стала его самым почетным амбассадором.

Related video

В компании подчеркнули, что сотрудничество с Линой Костенко для бренда — не просто честь, а символ преемственности, силы и красоты, живущих в ДНК украинской культуры. О сотрудничестве стало известно благодаря сообщению в Instagram, в котором, в частности, Костенко читает стихотворение "Між іншим".

"Она — икона. Она — легенда", — отметили представители GASANOVA.

Лина Костенко, которая давно стала воплощением украинской души, стала лицом коллаборации GASANOVA с ювелирным брендом SOLO for Diamonds. Новая high jewellery коллекция, отмечают дизайнеры, посвящена наследию: украшения созданы так, чтобы передаваться из поколения в поколение, неся в себе коды украинской культуры, любви и памяти.

"Лина Костенко — лучшее отражение ценностей нашей коллекции", — добавляют в компании, подчеркивая символичность такого партнерства.

Отметим, что GASANOVA — украинский бренд одежды, основанный в Донецке в 2013 году дизайнером Эльвирой Гасановой.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Во львовском театре имени Марии Заньковецкой отменили два выступления легендарной украинской поэтессы Лины Костенко "Глазами ты сказал мне: Люблю...", которые должны были провести 11 августа. Оказалось, что организаторы изменили содержание концерта поэзии.

Костенко рассказала о встрече с Путиным в Киеве.

Кроме того, Лина Васильевна сделала неожиданное заявление о начале большой войны.