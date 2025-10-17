Поддержите нас UA
Умер украинско-американский писатель Юрий Тарнавский (фото)

Юрий Тарнавский умер
Поэт и переводчик Юрий Тарнавский | Фото: из открытых источников

14 октября умер украинский поэт и переводчик Юрий Тарнавский. Он был соучредителем и соредактором эмиграционного литературного журнала "Новые поэзии".

Писатель умер на 92-ом году жизни. О его смерти сообщила его жена Карина в Facebook.

"Это сообщение от Карины, жены Юрия... Он больше не с нами... 14 октября 2025 года...", — говорится в сообщении.

Кто такой Юрий Тарнавский

Юрий Тарнавский родился 3 февраля 1934 года в городе Турка на Львовщине. После окончания Второй мировой войны его семья жила в лагере для перемещенных лиц в немецком Новом Ульме, а среднее образование будущий писатель получил экстерном в Мюнхене. В 1952 году он эмигрировал в США.

юрий тарнавский молодость
Поэт Юрий Тарнавский умер 14 октября
Фото: из открытых источников

Тарнавский писал как на украинском, так и на английском языках. Он был одним из основателей авангардного литературного объединения украинских писателей в диаспоре — Нью-Йоркской группы, а также входил в Союз писателей Украины и американский круг литературных новаторов. Кроме того, он стал соучредителем и соредактором эмиграционного литературного журнала "Новые поэзии".

Несмотря на то, что большую часть жизни Юрий Тарнавский провел за пределами Украины, он всегда считал себя украинцем и писал на украинском.

