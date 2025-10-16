"Боролся до последнего": умер известный украинский ресторатор Игорь Сухомлин

На 54-м году жизни скончался известный украинский ресторатор Игорь Сухомлин. Он был владельцем в частности сети заведений "Балувана Галя".

Жизнь предпринимателя 14 октября оборвала болезнь. Об этом сообщила жена Игоря Сухомлина Кристина Сухомлин на своей странице в Facebook.

Умер Игорь Сухомлин в немецком Мюнхене, где находился на лечении. В Мюнхене должна также состояться кремация тела.

"Он боролся до последнего, но болезнь победила", — отметила женщина.

Также Кристина Сухомлин сообщила, что захоронение праха состоится в Барселоне (Испания).

Кто такой Игорь Сухомлин

Игорь Сухомлин — уроженец Чернигова. Учился в Международном институте менеджмента, где получил экономическое образование.

Работать начинал на должностях дворника, сторожа, токаря. В 1990-х годах, как пишет "Суспільне", Игорь Сухомлин участвовал в организации спектаклей молодежного театра. В них он также играл сам.

Впоследствии, после опыта в ведении рекламного бизнеса, Игорь Сухомлин постепенно открывал заведения общественного питания в Украине. Так, в 2007 году он вместе с партнерами открыл ресторан "Велюров" в Чернигове.

В 2007 году также была зарегистрирована торговая марка "Балувана Галя". Первое заведение сети вареничных "Балувана Галя" заработало в Чернигове в 2011 году, а по состоянию на 2025 год сеть насчитывала девять заведений в разных городах Украины — Киеве, Житомире, Черкассах.

В мае 2025 года Игорь Сухомлин открыл в центре Варшавы пиццерию Mimosa Brooklyn Pizza. Ее ресторатор основал совместно с Валерием Гальпериным, который был партнером предпринимателя.

Кроме того, Игорю Сухомлину принадлежали кафе "Чашка", хинкальная "Буба", кондитерская "Шарлотка".

Стоит отметить, что между сетью заведений Игоря Сухомлина "Балувана Галя" и сетью магазинов полуфабрикатов "Галя Балувана" ранее вспыхнул скандал. Спор, как писало издание "Экономическая правда", заключался в схожести торговых марок, в частности в созвучности названий брендов.

