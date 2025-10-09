Умер сооснователь канала "1+1" Борис Фуксман

На 79-м году жизни умер экс-совладелец телеканала "Студия "1+1", украинско-немецкий бизнесмен, медиамагнат и меценат Борис Фуксман.

О смерти Фуксмана сообщил его двоюродный брат, кинопродюсер Александр Роднянский в своем Instagram.

"Только что ушел мой брат. На самом деле мы двоюродные, но мы всегда были родными. С первого дня моей жизни, до последнего дня жизни его. Его звали Борис Фуксман.

Он был успешным немецким предпринимателем, прожившим в Европе больше полувека. Он начал все с "нуля" и добился большого успеха. Своей энергией, идеями, характером. Он никогда не сдавался", – пишет автор.

Он признается, что Борис всегда поддерживал его и его "безумные проекты", главным из которых стала украинский телеканал "1+1".

"У меня не было человека ближе. Кроме жены и детей. Сил писать о нем, человеке, полном жизни и любви, у меня нет. Я просто хочу поделиться горем. Простите за личное", – говорится в сообщении.

Борис Фуксман: биография

Борис Фуксман родился в Киеве 12 февраля 1947 года. В этом городе он вырос и закончил столичный торгово-экономический институт в 1970-м.

После получения высшего обраование некоторое время работал ассистентом оператора на Киевской киностудии документальных фильмов, но в 1974 году уехал на ПМЖ в Германию.

В 1990 году вместе с Роднянским он основал в Украине компанию "Иннова фильм", а через пять лет они представили свое крупнейшее детище – телеканал "1+1".

Стоя у истоков одного из популярнейших телеканалов, Фуксман работал и над другими проектами, среди которы сеть кинотеатров-мультиплексов "Синема Сити", отель "Хилтон" в Киеве, проект "Украинская Медиа Группа".

В 2008 году Роднянский и Фуксман продали "1+1" Игорю Коломойскому. На вырученные деньги (около $200 млн) братья достроили известный отель "Хилтон" в Киеве.

В последние годы предприниматель занимался инвестициями в интернет-проекты и издательский бизнес, а также планировал запустить новый семейный телеканал, пишет "Левый берег".

В 2012 году в рейтинге "Фокуса" "200 самых богатых людей Украины 2011 год" его состояние указывалось в $137,1млн. В 2013-м он занял в этом же рейтинге 106 место со $116,5 млн.

У Фуксмана остались четверо дочерей.

