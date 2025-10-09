Помер співзасновник каналу "1+1" Борис Фуксман

На 79-му році життя помер екс-співвласник телеканалу "Студія "1+1", україно-німецький бізнесмен, медіамагнат і меценат Борис Фуксман.

Related video

Про смерть Фуксмана повідомив його двоюрідний брат, кінопродюсер Олександр Роднянський у своєму Instagram.

"Щойно пішов мій брат. Насправді ми двоюрідні, але ми завжди були рідними. З першого дня мого життя, до останнього дня життя його. Його звали Борис Фуксман. Він був успішним німецьким підприємцем, який прожив у Європі понад півстоліття. Він почав усе з "нуля" і домігся великого успіху. Своєю енергією, ідеями, характером. Він ніколи не здавався", — пише автор.

Борис Фуксман жив у сім'єю в Німеччині Фото: Скриншот

Він зізнається, що Борис завжди підтримував його і його "шалені проєкти", головним з яких став український телеканал "1+1".

"У мене не було ближчої людини. Крім дружини і дітей. Сил писати про нього, людину, сповнену життя і любові, у мене немає. Я просто хочу поділитися горем. Вибачте за особисте", — йдеться в повідомленні.

Борис Фуксман: біографія

Борис Фуксман народився в Києві 12 лютого 1947 року. У цьому місті він виріс і закінчив столичний торгово-економічний інститут у 1970-му.

Після здобуття вищої освіти деякий час працював асистентом оператора на Київській кіностудії документальних фільмів, але 1974 року виїхав на ПМЖ до Німеччини.

У 1990 році разом із Роднянським він заснував в Україні компанію "Іннова фільм", а через п'ять років вони представили своє найбільше дітище — телеканал "1+1".

Стоячи біля витоків одного з найпопулярніших телеканалів, Фуксман працював і над іншими проектами, серед яких мережа кінотеатрів-мультиплексів "Сінема Сіті", готель "Хілтон" у Києві, проект "Українська Медіа Група".

У 2008 році Роднянський і Фуксман продали "1+1" Ігорю Коломойському. На виручені гроші (близько $200 млн) брати добудували відомий готель "Хілтон" у Києві.

Останніми роками підприємець займався інвестиціями в інтернет-проекти та видавничий бізнес, а також планував запустити новий сімейний телеканал, пише "Левый берег".

У 2012 році в рейтингу "Фокуса" "200 найбагатших людей України 2011 рік" його статки вказувалися в $137,1 млн. У 2013-му він посів у цьому ж рейтингу 106 місце зі $116,5 млн.

У Фуксмана залишилися четверо дочок.

Нагадаємо, помер засновник видання "Наші гроші" Олекса Шалайський.

Також повідомлялося про смерть Богдана Богача, заслуженого артиста України.