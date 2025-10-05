"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя художественная гимнастка Лиза Хоровинкина (фото)

Молодая спортсменка из Чернигова начала заниматься художественной гимнастикой еще с четырех лет. За короткое время она получила звание "мастер спорта" и многочисленные награды на национальных и международных соревнованиях. Сейчас причины ее смерти неизвестны.

На 21-м году жизни ушла из жизни молодая украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина. Елизавета училась на кафедре спортивных видов гимнастики Национального университета физического воспитания и спорта Украины. О потере сообщили на официальной странице заведения в Facebook.

"Мы помним Лизу как светлого, доброго, искреннего человека, который излучал тепло и вдохновение. Она была не только отличницей и старательной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела — гимнастики. Ее любовь к спорту, настойчивость и искренность чувствовались в каждом движении, каждом слове, каждой улыбке", — говорится в сообщении.

Лиза Хоровинкина Фото: Facebook

Кем была Елизавета Хоровинкина

Будущая спортсменка родилась в 2005 году в Чернигове. Художественной гимнастикой начала заниматься еще с четырех лет. За годы тренировок она неоднократно представляла свой регион и страну на областных, всеукраинских и международных турнирах.

Елизавета имела значительные спортивные достижения — в 2021 году получила звание "Мастер спорта Украины". В ее активе — многочисленные награды, кубки и грамоты.

Причины смерти молодой спортсменки пока не разглашаются.

