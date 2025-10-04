Сборная Боливии вызвала защитника "Шахтера" на матч в России: в клубе отреагировали

Защитник футбольного клуба "Шахтер" Диего Арройо получил дебютный вызов в национальную сборную Боливии для участия в товарищеских матчах в Иордании и России. В "Шахтере" в свою очередь уверяют, что в страну-агрессора футболист не поедет.

Сообщение о вызове защитника ФК "Шахтер" опубликовано на официальной странице Федерации футбола Боливии Instagram. В списке игроков, которые будут участвовать в товарищеских матчах против Иордании и России, указан и Диего Арройо. Директор департамента спортивного менеджмента ФК "Шахтер" Виталий Хливнюк отрицает, что футболист будет играть в РФ.

Хливнюк подтвердил, что Арройо получил от национальной сборной Боливии вызов на участие в двух матчах. По его словам, футболист присоединится к расположению национальной команды после завершения поединка "Шахтер — ЛНЗ", запланированного на 5 октября.

По договоренностям между клубом, Федерацией футбола Боливии и самим спортсменом, Диего сыграет только в матче со сборной Иордании 10 октября, а после этого вернется в Украину. Он должен прибыть во Львов 11 октября. Матч в России, согласно объявлению Федерацией футбола Боливии, запланирован на 14 октября.

"Позиция клуба и самого игрока является согласованной и четкой: Диего не будет отправляться в столицу государства-агрессора и не будет участвовать в запланированном там матче", — сказал директор департамента спортивного менеджмента "Шахтера".

Что известно о защитнике ФК "Шахтер" Диего Арройо

Будущий защитник донецкого клуба Диего Арройо родился 29 апреля 2005 года в Санта-Крус в Боливии, играть учился в футбольной академии "Тауичи Агилера". В июле 2023 года Арройо перешел в ФК "Боливар" (Ла-Пас) — самый титулованный клуб страны. За главную команду "Боливара" футболист дебютировал 26 сентября 2024 года, в том же году стал Чемпионом Боливии.

7 февраля 2025 года боливиец перешел в "Шахтере" на позицию центрального защитника. В клубе отмечают, что Диего "хорошо играет головой".

С ноября 2024 года Диего Арройо выступает за сборную Боливии U20, а на днях получил дебютный вызов в национальную сборную, которая сыграет в квалификации к чемпионату мира 2026 года со сборной Перу (21 марта) и сборной Уругвая (25 марта).

