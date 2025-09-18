Мать главы ФК "Полесье" Буткевич поздравили с 90-летием: ее обвиняют в пытках карательной медициной

Врач Нелли Буткевич, по свидетельствам украинских диссидентов, применяла методы карательной медицины в СССР. Многие "пациенты" умерли преждевременно.

Related video

Футбольный клуб "Полесье" поздравил с 90-летием Нелли Буткевич, мать президента клуба Геннадия Буткевича. Украинские диссиденты сообщают, что она применяла методы карательной медицины в СССР.

"Нелли Буткевич остается искренней и преданной болельщицей "Полесье. Мы искренне восхищаемся Вашей любовью к футболу, постоянным присутствием на матчах и поддержкой, которую вы дарите команде в любую погоду и в любое время", — говорится в тексте поздравления.

Писатели и художники сталкивались с Нелли Буткевич в Днепре

Бывший редактор спортивного сайта Tribuna.com Владимир Гарец показал в соцсети X цитаты украинских диссидентов о поступках Нелли Буткевич. Она могла руководить карательной психиатрией в Днепре.

Писатель и художник Иосиф Тереля во время пребывания в Днепропетровской спецтюрьме РБ ЯЕ-308 сталкивался с Буткевич. По его утверждению, в то время она была начальником третьего отдела и назвали ее "лейтенант-коммунист Неля Михайловна Буткевич".

"С первых минут я почувствовал ужас моего положения. Садистка Буткевич назначала мне все, что только ее головушка могла придумать. На протяжении всего 1978 года меня подвергали всяческим издевательствам, лечению и террору", — пишет он в воспоминаниях.

А учитель-фронтовик по фамилии Середа пожаловался Буткевичу на санитаров, которые грабят больных. Буткевич вызвала бригадира и дала указание "хорошенько дать "клеветнику". Санитары вытащили его в туалет и во время побоев убили его.

Активный участник украинского национально-освободительного движения Петр Луцик, узник со стажем до 32 лет, рассказывал, как Буткевич выдавала ему различные лекарства на протяжении долгого времени. Диссидент приводит фрагмент диалога с ней.

"Таблеточки получаете, да? – Да, получаю. – Ну и как? – Никак. – Но все же – как? Я хочу знать. Так, как будто бы в голову ваты натолкал".

Петро Луцик умер у 2006 году, а Иосиф Тереля — в 2009-м.

Чем еще прославилась врач Нелли Буткевич?

О применении карательной медицины под руководством Нелли Буткевич рассказывал общественник из Николаева Анатолий Ильченко. Врачи в Днепропетровске диагностировали у него шизофрению параноидальной формы и отправили на принудительное лечение.

Ильченко просил Буткевич не назначить лечение 2-3 недели, чтобы за этот срок она поняла его нормальное состояние. В ответ врач сказала: "Вы опасны именно тем, что не считаете себя больным. Вы не понимаете, что вы больны. А потому вы можете натворить много бед. Вы не осознаете своего положения".

"Назначила мне аминазин с магнезией утром и вечером. Укололи — страшная боль, я до полуночи не мог уснуть. Утром в другую ягодицу укололи. Боль невыносимая, я уже боком, на животе лежу. Обход – Неля Михайловна заходит. Прошу ее отменить уколы, потому что очень болит. Она говорит: "Анатолий Ильченко, вы же совсем еще не леченый". И дальше продолжают, — вспоминает он.

Затем Ильченко назначили курс инсулинотерапии ежедневно увеличивали дозу.

Напомним, известный украинский поэт-диссидент Игорь Калинец умер 28 июня 2025 года на 86-м году жизни. Он отбывал наказание в лагерях Пермской области РФ и написал 50 книг.

Фокус также писал, как президент РФ Владимир Путин в сентябре 1976 года во время службы в КГБ участвовал в репрессиях против диссидентов.