Богатый опыт: Путин принимал участие в репрессиях против диссидентов в 1976 году (фото)

По словам историка Константина Шолмова, 46 лет назад 23-летний лейтенант КГБ, сейчас возглавляющий Россию, участвовал в расследовании дела, возбужденного из-за акции политического искусства в СССР.

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В сентябре 1976 года 23-летний лейтенант КГБ Владимир Путин участвовал в расследовании дела, возбужденного из-за политической акции. Советские художники Юлий Рыбаков и Олег Волков написали на Петропавловской крепости в Ленинграде "Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков!". Об этом сообщил питерский историк Константин Шолмов, опубликовавший в Facebook снимок архивного протокола.

"Надо же, как интересно. Протокол обыска у Олега Волкова (это знаменитое дело о надписи "Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков!")", –– написал Шолмов.

Как уточняется, оригинальный документ протокола хранится в Музее политической истории Санкт-Петербурга.

Дело 1976 года: участие Путина

Утром 3 августа 1976 года художники Олег Волков и Юлий Рыбаков нанесли на стене Петропавловской крепости в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург) надпись длиной 40 и высотой почти 1,2 метра: "Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков". Это была акция в знак протеста против преследования творческой интеллигенции в Советском Союзе. За несколько месяцев до этого художники пытались организовать на этой же локации уличную выставку своих работ. После появления резонансной надписи диссидентов обвинили в антисоветской агитации. Рыбаков получил шесть лет колонии, Волков — семь.

Фамилия нынешнего президента РФ упоминается в протоколе обыска, проведенного у Волкова. Стоит отметить, что в документе нет инициалов.

Об участии Путина в расследовании также рассказал депутат из Санкт-Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский.

"Обыск проводили, в том числе, лейтенанты Владимир Путин и Павел Кошелев. Он же "Коршунов", который "курировал" художников и рок-клуб, преследовал, в том числе, Георгия Михайлова, а в 1991 году был назначен Анатолием Собчаком на должность главы администрации Петроградского района", –– уточнил российский политик.

Он подчеркнул, что ранее было известно об участии в деле Кошелева, а вот доказательств причастности Путина не было.

"Теперь есть", –– резюмировал депутат.

Напомним, на "Первом канале" отца Путина "похоронили" за 10 лет до рождения президента РФ. Пропагандисты выпустили сюжет, в котором указано, что Путин-старший погиб в боях за Невский пятачок, то есть в период с 1941-1943 гг. При этом глава Кремля родился только в 1952 году.