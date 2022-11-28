Багатий досвід: Путін брав участь у репресіях проти дисидентів у 1976 році (фото)

За словами історика Костянтина Шолмова, 46 років тому 23-річний лейтенант КДБ, який зараз очолює Росію, брав участь у розслідуванні справи, порушеної через акцію політичного мистецтва в СРСР.

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У вересні 1976 року 23-річний лейтенант КДБ Володимир Путін брав участь у розслідуванні справи, порушеної через політичну акцію. Радянські художники Юлій Рибаков і Олег Волков написали на Петропавлівській фортеці в Ленінграді "Ви розпинаєте свободу, але душа людини не знає кайданів!". Про це повідомив пітерський історик Костянтин Шолмов, який опублікував у Facebook знімок архівного протоколу.

"Треба ж, як цікаво. Протокол обшуку в Олега Волкова (це знаменита справа про напис "Ви розпинаєте свободу, але душа людини не знає кайданів!")", — написав Шолмов.

Як уточнюється, оригінальний документ протоколу зберігається в Музеї політичної історії Санкт-Петербурга.

Справа 1976 року: участь Путіна

Уранці 3 серпня 1976 року художники Олег Волков і Юлій Рибаков нанесли на стіні Петропавлівської фортеці в Ленінграді (нинішній Санкт-Петербург) напис завдовжки 40 і заввишки майже 1,2 метра: "Ви розпинаєте свободу, але душа людини не знає кайданів". Це була акція на знак протесту проти переслідування творчої інтелігенції в Радянському Союзі. За кілька місяців до цього митці намагалися організувати на цій же локації вуличну виставку своїх робіт. Після появи резонансного напису дисидентів звинуватили в антирадянській агітації. Рибаков отримав шість років колонії, Волков — сім.

Прізвище нинішнього президента РФ згадується в протоколі обшуку, проведеного у Волкова. Варто зазначити, що в документі немає ініціалів.

Про участь Путіна в розслідуванні також розповів депутат із Санкт-Петербурга від партії "Яблуко" Борис Вишневський.

"Обшук проводили, зокрема, лейтенанти Володимир Путін і Павло Кошелєв. Він же "Коршунов", який "курував" художників і рок-клуб, переслідував, зокрема, Георгія Михайлова, а 1991 року був призначений Анатолієм Собчаком на посаду голови адміністрації Петроградського району", — уточнив російський політик.

Він підкреслив, що раніше було відомо про участь у справі Кошелєва, а доказів причетності Путіна не було.

"Тепер є", — резюмував депутат.

Нагадаємо, на "Першому каналі" батька Путіна "поховали" за 10 років до народження президента РФ. Пропагандисти випустили сюжет, у якому зазначено, що Путін-старший загинув у боях за Невський п'ятачок, тобто в період із 1941-1943 рр. Водночас глава Кремля народився лише 1952 року.