Лікарка Неллі Буткевич, за свідченнями українських дисидентів, застосовувала методи каральної медицини в СРСР. Багато "пацієнтів" померли передчасно.

Related video

Футбольний клуб "Полісся" привітав із 90-річчям Неллі Буткевич, матір президента клубу Геннадія Буткевича. Українські дисиденти повідомляють, що вона застосовувала методи каральної медицини в СРСР.

"Неллі Буткевич залишається щирою та відданою вболівальницею "Полісся. Ми щиро захоплюємося Вашою любов'ю до футболу, постійною присутністю на матчах і підтримкою, яку ви даруєте команді за будь-якої погоди та в будь-який час", — ідеться в тексті привітання.

Письменники та художники стикалися з Неллі Буткевич у Дніпрі

Колишній редактор спортивного сайту Tribuna.com Володимир Гарець показав у соцмережі X цитати українських дисидентів про вчинки Неллі Буткевич. Вона могла керувати каральною психіатрією в Дніпрі.

Письменник і художник Йосип Тереля під час перебування в Дніпропетровській спецв'язниці РБ ЯЕ-308 стикався з Буткевич. За його твердженням, на той час вона була начальником третього відділу і назвали її "лейтенант-комуніст Неля Михайлівна Буткевич".

"З перших хвилин я відчув жах мого становища. Садистка Буткевич призначала мені все, що тільки її голівонька могла придумати. Упродовж усього 1978 року мене піддавали всіляким знущанням, лікуванню і терору", — пише він у спогадах.

А вчитель-фронтовик на прізвище Середа поскаржився Буткевичу на санітарів, які грабують хворих. Буткевич викликала бригадира і дала вказівку "добряче дати "наклепнику". Санітари витягли його в туалет і під час побоїв убили його.

Активний учасник українського національно-визвольного руху Петро Луцик, в'язень зі стажем до 32 років, розповідав, як Буткевич видавала йому різні ліки протягом тривалого часу. Дисидент наводить фрагмент діалогу з нею.

"Таблеточки отримуєте, так? — Так, отримую. — Ну і як? — Ніяк. — Але все ж таки — як? Я хочу знати. Так, наче б у голову вати наштовхав".

Петро Луцик помер у 2006 році, а Йосип Тереля — у 2009-му.

Чим ще прославилася лікарка Неллі Буткевич?

Про застосування каральної медицини під керівництвом Неллі Буткевич розповідав громадський діяч із Миколаєва Анатолій Ільченко. Лікарі в Дніпропетровську діагностували в нього шизофренію параноїдальної форми і відправили на примусове лікування.

Ільченко просив Буткевич не призначати лікування 2-3 тижні, щоб за цей термін вона зрозуміла його нормальний стан. У відповідь лікарка сказала: "Ви небезпечні саме тим, що не вважаєте себе хворим. Ви не розумієте, що ви хворі. А тому ви можете накоїти багато лиха. Ви не усвідомлюєте свого становища".

"Призначила мені аміназин із магнезією вранці та ввечері. Вкололи — страшний біль, я до півночі не міг заснути. Вранці в іншу сідницю вкололи. Біль нестерпний, я вже боком, на животі лежу. Обхід — Неля Михайлівна заходить. Прошу її скасувати уколи, бо дуже болить. Вона каже: "Анатолію Ільченку, ви ж зовсім ще не лікований". І далі продовжують, — згадує він.

Потім Ільченку призначили курс інсулінотерапії, щодня збільшували дозу.

Нагадаємо, відомий український поет-дисидент Ігор Калинець помер 28 червня 2025 року на 86-му році життя. Він відбував покарання в таборах Пермської області РФ і написав 50 книг.

Фокус також писав, як президент РФ Володимир Путін у вересні 1976 року під час служби в КДБ брав участь у репресіях проти дисидентів.