Збірна Болівії викликала захисника "Шахтаря" на матч в Росії: в клубі відреагували

Захисник футбольного клубу "Шахтар" Дієго Арройо отримав дебютний виклик до національної збірної Болівії для участі в товариських матчах в Йорданії та Росії. В "Шахтарі" своєю чергою запевняють, що до країни-агресорки футболіст не поїде.

Повідомлення про виклик захисника ФК "Шахтар" опубліковане на офіційній сторінці Федерації футболу Болівії Instagram. У списку гравців, які будуть брати участь у товариських матчах проти Йорданії та Росії, зазначено й Дієго Арройо. Директор департаменту спортивного менеджменту ФК "Шахтар" Віталій Хлівнюк заперечив, що футболіст гратиме у РФ.

Дієго Арройо зазначений в списку гравців, який збірна Болівії викликала на матчі проти Йорданії та Росії Фото: Instagram

Хлівнюк підтвердив, що Арройо отримав від національної збірної Болівії виклик на участь у двох матчах. За його словами, футболіст приєднається до розташування національної команди після завершення поєдинку "Шахтар — ЛНЗ", запланованого на 5 жовтня.

За домовленостями між клубом, Федерацією футболу Болівії та самим спортсменом, Дієго зіграє лише в матчі зі збірною Йорданії 10 жовтня, а після цього повернеться до України. Він повинен прибути до Львова 11 жовтня. Матч у Росії, згідно з оголошенням Федерацією футболу Болівії, запланований на 14 жовтня.

"Позиція клубу й самого гравця є погодженою та чіткою: Дієго не вирушатиме до столиці держави-агресора і не братиме участі в запланованому там матчі", — сказав директор департаменту спортивного менеджменту "Шахтаря".

Арройо грає в "Шахтарі" на позиції центрального захисника з 7 лютого 2025 року Фото: Facebook

Що відомо про захисника ФК "Шахтар" Дієго Арройо

Майбутній захисник донецького клубу Дієго Арройо народився 29 квітня 2005 року в Санта-Крус у Болівії, грати вчився у футбольній академії "Тауїчі Агілера". В липні 2023 року Арройо перейшов до ФК "Болівар" (Ла-Пас) — найтитулованішого клубу країни. За головну команду "Болівара" футболіст дебютував 26 вересня 2024 року, того ж року став Чемпіоном Болівії.

7 лютого 2025 року болівієць перейшов у "Шахтарі" на позицію центрального захисника. В клубі зазначають, що Дієго "добре грає головою".

З листопада 2024 року Дієго Арройо виступає за збірну Болівії U20, а днями отримав дебютний виклик до національної збірної, яка зіграє у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року зі збірною Перу (21 березня) та збірною Уругваю (25 березня).

