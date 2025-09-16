Ярослав Ракицький принизив росіян: пропагандисти накинулися з образами на спортсмена

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" та збірної України Ярослав Ракицький відверто прокоментував період своєї кар’єри в російському "Зеніті". Захисник заявив, що виступи в країні-агресорі завадили йому грати за національну команду та дозволив собі різке висловлювання на адресу росіян, чим викликав справжню істерію у РФ.

Related video

За даними спортивного порталу "sport.ru", Ракицький в інтерв’ю українським ЗМІ розповів:

"Я відпустив, коли був там у *****, грав у них. Потім, коли повернувся в "Шахтар", я вважаю, що мене могли б викликати один чи два рази до збірної. Але, мабуть, не заслужив", – зазначив футболіст.

Він додав, що на момент переходу до чемпіонату Росії ніхто не знав, якою буде подальша політична ситуація.

Після цих слів у Росії посипалися обурені коментарі. Як повідомляє портал "ВсеПроСпорт", пропагандист та коментатор телеканалу "Матч ТВ" Дмитро Губернієв відповів на адресу українця образами:

"Коли побачив ці цитати, одразу запитав себе – а це хто взагалі такий? Навіщо ми звертаємо увагу на його висловлювання? Як співалося в пісні Михайла Круга – "Виявилося просто тварь". Коврижки вони всі отримувати здатні, а тепер кажуть "я не я, кінь не мій".

Критику висловили й російські політики. За інформацією видання "Спорт-Экспресс", депутат Держдуми Дмитро Свищев заявив:

"Зрадники — вони всюди зрадники. Він зараз у цій ролі. Він зрадив свою країну, "Зеніт", своїх товаришів по команді. Таких не люблять ніде. Ракицький дискредитував самого себе висловлюваннями й поведінкою. Можливо, він сказав це у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння".

Не оминула увагою ситуацію і офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова. Вона цинічно прокоментувала заяви футболіста:

"Думаю, він мав на увазі те, як проводив своє особисте життя. У нас країна вільна. Дорослі люди можуть і такими речами займатися. Головне, щоб дітям не пропагували свої збочення".

Ярослав Ракицький — що про нього відомо

Ярослав Ракицький — український футболіст, центральний захисник одеського "Чорноморця". Є вихованцем дитячої академії донецького "Шахтаря", де пройшов усі юнацькі команди та з 2009 року закріпився в основному складі. У складі "гірників" він став багаторазовим чемпіоном України та одним із ключових захисників клубу.

У січні 2019 року Ракицький перейшов до російського "Зеніта", де тричі ставав чемпіоном країни. Однак у березні 2022-го футболіст розірвав контракт з клубом після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Згодом виступав у турецькому "Адана Демірспор", у 2023 році повертався до складу "Шахтаря", а нині грає за одеський "Чорноморець".

У національній збірній України захисник дебютував у жовтні 2009 року у матчі проти Англії, а вже у другій грі забив свій перший гол за "синьо-жовтих". Також Ракицький був учасником Євро-2012 та Євро-2016. Окрім цього, у листопаді 2019 року він оголосив про завершення виступів за збірну України.

Також Фокус писав, що чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов в інтерв’ю російським ЗМІ знову розкритикував міжнародні спортивні організації за відсторонення росіян. Звертаючись до IBU, він навіть пригрозив Європі, нагадавши про 1945 рік.

До цього повідомлялося, що новий гравець київського "Динамо" попався на репостах російських пропагандистів. Зокрема, спортсмен репостив фрагменти російського серіалу "Бригада" і навіть виступи одного з головних кремлівських пропагандистів Соловйова.