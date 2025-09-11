"Ми повинні панувати": Олімпійський чемпіон з РФ погрожує нагадати Європі 1945 рік

В інтерв’ю проросійському медіа чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов вкотре різко розкритикував міжнародні спортивні організації за недопуск російських спортсменів до змагань. Цього разу він звернувся до Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) та погрожував Європі "нагадати про 1945-й рік".

За інформацією агентства ТАСС Тихонов заявив, що Росія втрачає контроль над міжнародним спортом, попри видатні досягнення своїх біатлоністів. На його думку, нинішня робота Союзу біатлоністів Росії є недостатньо ефективною, а правила IBU не дозволяють спортсменам брати участь у змаганнях навіть у нейтральному статусі.

"Зараз я можу сказати, що ми бездіємо — жодних контактів не залишилося, ми самі собі заважаємо і ведемо неправильну політику. Мені незрозуміла одна річ: чому світом керують з-за океану? Адже ми ж переможці", — сказав Тихонов.

Представник РФ підкреслив, що раніше його країна регулярно приймала фінали Кубків світу та чемпіонати світу, однак зараз її спортсмени фактично ігноруються на міжнародній арені. Він також висловив обурення політичними та економічними обмеженнями, які, на його думку, позбавляють країну можливості впливати на світовий спорт.

"Сьогодні нас ніде немає, і ми постійно скаржимося. Чекають, поки ми не завершимо спеціальну військову операцію, поки не "вдаримо" так, щоб Європа забула назавжди? Нагадати про 1945 рік — не соромно. Скільки можна знущатися — у політичному та економічному плані це ненормально. Ми ж кажемо, що Росія — найбагатша країна, ми повинні панувати. Очевидно, пануємо погано — у нас немає жодного представника в IBU. Не шукайте винних — винні лише ми самі", — додав Тихонов.

Також видання нагадало, що російські та білоруські біатлоністи були відсторонені IBU у березні 2022 року та й досі не допускаються до змагань. Наразі відомо, що міжнародний біатлонний сезон розпочнеться наприкінці листопада, а Олімпійські ігри в Італії відбудуться у лютому 2026 року.

