В интервью пророссийскому медиа четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз резко раскритиковал международные спортивные организации за недопуск российских спортсменов к соревнованиям. На этот раз он обратился к Международному союзу биатлонистов (IBU) и угрожал Европе "напомнить о 1945-м году".

Related video

По информации агентства ТАСС Тихонов заявил, что Россия теряет контроль над международным спортом, несмотря на выдающиеся достижения своих биатлонистов. По его мнению, нынешняя работа Союза биатлонистов России является недостаточно эффективной, а правила IBU не позволяют спортсменам участвовать в соревнованиях даже в нейтральном статусе.

"Сейчас я могу сказать, что мы бездействуем — никаких контактов не осталось, мы сами себе мешаем и ведем неправильную политику. Мне непонятна одна вещь: почему миром управляют из-за океана? Ведь мы же победители", — сказал Тихонов.

Представитель РФ подчеркнул, что ранее его страна регулярно принимала финалы Кубков мира и чемпионаты мира, однако сейчас ее спортсмены фактически игнорируются на международной арене. Он также выразил возмущение политическими и экономическими ограничениями, которые, по его мнению, лишают страну возможности влиять на мировой спорт.

"Сегодня нас нигде нет, и мы постоянно жалуемся. Ждут, пока мы не завершим специальную военную операцию, пока не "ударим" так, чтобы Европа забыла навсегда? Напомнить о 1945 году — не стыдно. Сколько можно издеваться — в политическом и экономическом плане это ненормально. Мы же говорим, что Россия — самая богатая страна, мы должны господствовать. Очевидно, господствуем плохо — у нас нет ни одного представителя в IBU. Не ищите виноватых — виноваты только мы сами", — добавил Тихонов.

Также издание напомнило, что российские и белорусские биатлонисты были отстранены IBU в марте 2022 года и до сих пор не допускаются к соревнованиям. Известно, что международный биатлонный сезон начнется в конце ноября, а Олимпийские игры в Италии состоятся в феврале 2026 года.

Ранее Фокус писал, что новый игрок киевского "Динамо" попался на репостах российских пропагандистов. В частности, спортсмен репостил фрагменты российского сериала "Бригада" и даже выступления одного из главных кремлевских пропагандистов Соловьева.

Кроме этого, недавно российский конькобежец Владимир Семирунный получил свидетельство о польском гражданстве. Отныне, если спортсмен пройдет квалификацию, он будет участвовать в Зимних Олимпийских играх 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.