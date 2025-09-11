"Мы должны господствовать": Олимпийский чемпион из РФ угрожает напомнить Европе 1945 год
В интервью пророссийскому медиа четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз резко раскритиковал международные спортивные организации за недопуск российских спортсменов к соревнованиям. На этот раз он обратился к Международному союзу биатлонистов (IBU) и угрожал Европе "напомнить о 1945-м году".
По информации агентства ТАСС Тихонов заявил, что Россия теряет контроль над международным спортом, несмотря на выдающиеся достижения своих биатлонистов. По его мнению, нынешняя работа Союза биатлонистов России является недостаточно эффективной, а правила IBU не позволяют спортсменам участвовать в соревнованиях даже в нейтральном статусе.
"Сейчас я могу сказать, что мы бездействуем — никаких контактов не осталось, мы сами себе мешаем и ведем неправильную политику. Мне непонятна одна вещь: почему миром управляют из-за океана? Ведь мы же победители", — сказал Тихонов.
Представитель РФ подчеркнул, что ранее его страна регулярно принимала финалы Кубков мира и чемпионаты мира, однако сейчас ее спортсмены фактически игнорируются на международной арене. Он также выразил возмущение политическими и экономическими ограничениями, которые, по его мнению, лишают страну возможности влиять на мировой спорт.
"Сегодня нас нигде нет, и мы постоянно жалуемся. Ждут, пока мы не завершим специальную военную операцию, пока не "ударим" так, чтобы Европа забыла навсегда? Напомнить о 1945 году — не стыдно. Сколько можно издеваться — в политическом и экономическом плане это ненормально. Мы же говорим, что Россия — самая богатая страна, мы должны господствовать. Очевидно, господствуем плохо — у нас нет ни одного представителя в IBU. Не ищите виноватых — виноваты только мы сами", — добавил Тихонов.
Также издание напомнило, что российские и белорусские биатлонисты были отстранены IBU в марте 2022 года и до сих пор не допускаются к соревнованиям. Известно, что международный биатлонный сезон начнется в конце ноября, а Олимпийские игры в Италии состоятся в феврале 2026 года.
