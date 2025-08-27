"Я сповнений радості": Польща дала росіянину громадянство для участі в Олімпіаді-2026 (фото)

Російський ковзаняр Володимир Семирунний отримав свідоцтво про польське громадянство. Цей документ відкриває шлях до участі росіянина в Олімпіаді 2026 року під прапором Польщі.

Володимир Семирунник отримав документ від Департаменту закордонних справ Мазовецького воєводського управління у Варшаві 26 серпня після того, як його підписав президент Республіки Польща, повідомила польська асоціація ковзанярського спорту. Відтепер, якщо росіянин пройде кваліфікацію, він братиме учать у Зимових Олімпійських іграх 2026 року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

"Я сповнений радості, сповнений емоцій, і мені важко висловити свою вдячність. Тепер усі шляхи відкриті, і я можу робити все, що захочу, і я хочу виграти олімпійську медаль. Завдяки польському паспорту це можливо. Польща прийняла мене як дитину", — прокоментував подію російський ковзаняр.

Він зазначив, що весь процес отримання польського громадянства зайняв у нього менше ніж два роки, і тепер він змагатиметься на "Олімпіаді 2026" за золоту медаль.

Що відомо про Володимира Семирунного

В польській асоціації ковзанярського спорту розповіли, що 22-річний російський спортсмен Володимир Семирунний народився в Єкатеринбурзі. У 19 років він став чемпіоном Росії на дистанції 10 000 метрів, а також володарем бронзової медалі на чемпіонаті світу серед юніорів і срібла у багатоборстві. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України росіян виключили зі змагань під егідою Міжнародного союзу ковзанярів, тож Семирунний не міг брати участь у великих міжнародних спортивних подіях і вирішив змінити спортивне громадянство.

Семирунний на чемпіонаті в Гамарі в Норвегії (на фото зліва) Фото: Фото: Gettyimages

За згодою польської влади, російський ковзаняр почав тренуватися в Польщі. Він виборов золото на чемпіонаті Польщі з багатоборства у 2024 році, показавши найшвидший в історії країни результат на дистанції 10 000 метрів. Володимир Семирунний також уже брав участь у міжнародних змаганнях під польським прапором, зокрема на чемпіонаті Європи в Геренвені в Нідерландах (там він встановив найшвидший в історії польського ковзанярського спорту час на дистанції 5 000 метрів) і чемпіонаті світу в норвезькому Гамарі (тоді росіянин виграв бронзу на дистанції 5 000 метрів і срібло на подвійній дистанції).

Однак результати Семирунного не визнавалися польськими рекордами офіційно, бо ковзаняр не мав польського громадянства, а лише ліцензії на змагання за кольори збірної Польщі.

