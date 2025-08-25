Сперечався з арбітром і розбив ракетку: російський тенісист зірвався на US Open (відео)

Російський тенісист Данило Медведєв (№13 ATP) припинив боротьбу вже на старті US Open-2025, поступившись французу Бенжамену Бонзі (№51 ATP) у п’ятисетовому матчі.

За інформацією The Tennis Letter, Бонзі впевнено виграв два стартові сети – 6:3, 7:5 і вів 5:4 у третій партії, коли вийшов подавати на матч. Після невдалої першої подачі на корт помилково вибіг фотограф, вирішивши, що поєдинок завершився. Арбітр, відповідно до правил, дозволив французу повторити першу подачу, і це викликало різку реакцію Медведєва.

Тенісист із країни-агресорки понад шість хвилин сперечався з рефері, вигукуючи:"Ти чоловік? Чому ти тремтиш? Ти ж хочеш додому, чи не так?"

Попри інцидент, Бонзі не зумів завершити матч у трьох сетах – він програв партію на тай-брейку 6:7, а наступний сет поступився без шансів – 0:6. Однак у вирішальному відрізку француз зібрався та здобув перемогу – 6:4, сенсаційно вибивши Медведєва з турніру.

Після поразки росіянин остаточно втратив самовладання і розтрощив ракетку об корт.

Після матчу Медведєв наголосив, що його роздратування було спрямоване не на фотографа, а на арбітра. За його словами, сам факт появи фотографа на корті не мав значення, але рішення судді викликало невдоволення. Зазвичай, якщо між першою та другою подачею чути шум із трибун, повтору не дають, однак цього разу арбітр дозволив зіграти ще одну першу подачу. Тенісист визнав, що саме це допомогло йому повернутися у гру, але ситуація виглядала несправедливо, і він лише емоційно відреагував.

Спортсмен також відкинув припущення про навмисне затягування часу під час матч-болу Бонзі. Він пояснив, що на той момент вважав гру фактично програною, адже суперник подавав на перемогу, а можливості зробити брейк у нього не було. Якби арбітр не втрутився, за словами Медведєва, француз виконав би другу подачу, ймовірно виграв би очко та завершив матч. Саме рішення судді викликало його емоції, і він лише висловив своє невдоволення, тоді як глядачі самі почали шуміти. Медведєв зазначив, що це був дивний момент, але водночас він здався йому навіть кумедним.

При цьому він додав, що на мить навіть подумав про завершення кар’єри в Нью-Йорку: "Ні, це не кінець моєї кар’єри. Але сьогодні я подумав: можливо, непогане місце, щоб колись попрощатися з тенісом."

Натомість Бенжамен Бонзі зізнався, що атмосфера на корті була надзвичайно складною. Він зазначив, що ще ніколи не переживав нічого подібного, адже перед матч-пойнтом їм довелося чекати близько п’яти хвилин. За його словами, грати було дуже важко через постійний шум як під час розіграшів, так і між ними, а сама атмосфера залишалася бурхливою. Француз підкреслив, що намагався зберігати спокій і залишатися у грі, хоча це було непросто. Водночас він додав, що віддав усі сили на корті й саме це дозволило йому здобути перемогу.

