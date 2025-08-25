Українки здобули друге в історії "золото" на чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах

Збірна України здобула друге за всю історію "золото" на чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах. А 17-річна Таїсія Онофрійчук взяла "бронзу" у вправах зі стрічкою — це перша за 10 років медаль України у цій дисципліні.

Українки змогли тріумфувати у фіналі змагань, виконуючи вправи з трьома м'ячами та двома обручами. Про результати українок на цьогорічному чемпіонаті світу з художньої гімнастики розповіло "Суспільне спорт".

У фіналі збірна виступала у складі Єлизавети Аззи, Діани Баєвої, Кіри Ширикіної, Олександри Ющак та Валерії Перемети. Спортсменки здобули 28.650 балів, що на 1 бал вище, аніж у кваліфікації групового багатоборства. У підсумку їм вдалося випередити головного конкурента — збірну Бразилії, яку українська збірна обійшла всього на 0.1 бала.

Трійка цьогорічних переможців у групових вправах чемпіонату світу виглядає так:

Україна, результат: 28.650 балів; Бразилія, результат: 28.550 балів; Китай, результат: 28.350 балів.

Перше "золото" у групових вправах українська збірна виборола у 2002 році, виконуючи вправи з п'ятьма стрічками.

Українка виборола першу за 10 років медаль на чемпіонаті світу з художньої гімнастики у вправах зі стрічкою

Високі результати продемонструвала також 17-річна українка Таїсія Онофрійчук. Дівчина здобула "бронзу" у вправах зі стрічкою на чемпіонаті світу з художньої гімнастики, пише "Суспільне спорт".

"Це перша за 10 років медаль України на чемпіонаті світу з художньої гімнастики у вправах зі стрічкою", — зазначили у ЗМІ.

Онофрійчук обійшли німецька та болгарська спортсменки.

Для Таїсії Онофрійчук ця "бронза" — перша в індивідуальних вправах на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Україна ж здобувала нагороду у цій вправі востаннє у 2015 році.

Загалом Україна опинилася на третьому місці у медальному заліку. Перемогла у чемпіонаті збірна Німеччини, яка виборола п'ять золотих нагород.

