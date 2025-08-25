Украинки завоевали второе в истории "золото" на чемпионате мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях

Сборная Украины завоевала второе за всю историю "золото" на чемпионате мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях. А 17-летняя Таисия Онофрийчук взяла "бронзу" в упражнениях с лентой — это первая за 10 лет медаль Украины в этой дисциплине.

Украинки смогли победить в финале соревнований, выполняя упражнения с тремя мячами и двумя обручами. О результатах украинок на нынешнем чемпионате мира по художественной гимнастике рассказало "Суспільне спорт".

В финале сборная выступала в составе Елизаветы Аззы, Дианы Баевой, Киры Ширикиной, Александры Ющак и Валерии Переметы. Спортсменки получили 28.650 баллов, что на 1 балл выше, чем в квалификации группового многоборья. В итоге им удалось опередить главного конкурента — сборную Бразилии, которую украинская сборная обошла всего на 0.1 балла.

Тройка нынешних победителей в групповых упражнениях чемпионата мира выглядит так:

Украина, результат: 28.650 баллов; Бразилия, результат: 28.550 баллов; Китай, результат: 28.350 баллов.

Первое "золото" в групповых упражнениях украинская сборная завоевала в 2002 году, выполняя упражнения с пятью лентами.

Украинка завоевала первую за 10 лет медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой

Высокие результаты продемонстрировала также 17-летняя украинка Таисия Онофрийчук. Девушка получила "бронзу" в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике, пишет "Суспільне спорт".

"Это первая за 10 лет медаль Украины на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой", — отметили в СМИ.

Онофрийчук обошли немецкая и болгарская спортсменки.

Для Таисии Онофрийчук эта "бронза" — первая в индивидуальных упражнениях на чемпионате мира по художественной гимнастике. Украина же получала награду в этом упражнении в последний раз в 2015 году.

В целом Украина оказалась на третьем месте в медальном зачете. Победила в чемпионате сборная Германии, которая завоевала пять золотых наград.

