Украинская гребчица получила две золотые медали за один день на Чемпионате мира: детали

Лидер сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан получила два золота за предпоследний соревновательный день на Чемпионате мира-2025 в Милане. В целом она завоевала уже три медали, и это — рекорд в ее карьере.

Украинка должна была выступить сразу в двух финалах: в одиночке на коронной дистанции в 500 метров и в паре со спортсменкой Ириной Федорив на олимпийской дистанции в 200 метров. Об этом сообщили в "Суспільне Спорт" 23 августа.

Людмила Лузан и Ирина Федорив завоевали золотую медаль Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

В первом соревновании Лузан победила, опередив на 1,23 секунды главную соперницу из Канады Кейт Винсент. Менее чем через час она одержала еще одну победу, опередив в двойке с другой украинкой "нейтральных" соперниц на 0,72 секунды.

Это — седьмое и восьмое золото на Чемпионате мира в карьере весенней спортсменки. Только в этом году она завоевала уже три медали, что стало рекордом для Лузан на одном ЧМ. Кроме того, она повторила рекорд по общему количеству наград на одном мировом первенстве.

В каноэ-двойке на 200-метровой дистанции украинка выиграла впервые. В целом это — первая такая награда Украины в истории.

Фото Людмилы Лузан Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Однако соревнования для Лузан еще не закончились. Уже 24 августа гребчица выступит в еще одном финале. Она будет бороться за первенство в одиночке на дистанции в 200 метров.

В Министерство молодежи и спорта Украины уточнили, что Лузан и Федорив во второй раз стали чемпионками мира в каноэ-двойке, преодолев 200 метров за 41,87 секунд.

Фото Людмилы Лузан и Ирины Федорив Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

"Поздравляем и гордимся", — подчеркнула пресс-служба.

