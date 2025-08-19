Марина Бех-Романчук дисквалифицирована на четыре года: как отреагировала легкоатлетка

По предварительным данным, причина 4-летней дисквалификации — употребление допинга. Сама легкоатлетка Марина Бех-Романчук уверяет, что никогда не принимала запрещенные препараты.

Причиной такого решения Athletics Integrity Unit стал якобы положительный допинг-тест спортсменки, сообщает Sport.ua.

Вернуться в большой спорт украинка сможет только в мае 2029 года.

Еще в мае этого года, когда Марина готовилась к выступлению на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе в секторе для тройного прыжка, стало известно, что в ее организме обнаружили запрещенное вещество – тестостерон. Его наличие нарушает статьи 2.1 и 2.2 антидопингового кодекса.

Ее временно отстранили от соревнований, а в Федерации легкой атлетики Украины заявили, что речь не шла о дисквалификации.

"Расследование деталей возможного нарушения спортсменкой антидопинговых правил продолжается. Федерация легкой атлетики Украины и Марина Бех-Романчук выясняют детали дела", – говорилось в публикации.

Дисквалификация Марины Бех-Романчук: реакция легкоатлетки

Легкоатлетка отрицает, что употребляла допинг. Незадолго до обнародования решения о дисквалификации она опубликовала большой пост в Instagram.

Она подчеркнула, что всю жизнь посвятила спорту и честной борьбе, и на протяжении этого нелегкого пути всегда оставалась верной своим ценностям, доказав, что честный спорт возможен.

Бех-Романчук гордится тем, что в ее карьере не было ни одного старта, результат которого вызывал бы сомнения.

"Сегодня мне приходится делать трудный выбор. Я больше не могу бороться на два фронта – за свое честное имя перед Athletics Integrity Unit и за свое будущее в личной жизни. Это невероятно истощает, прежде всего, эмоционально и влияет на мое здоровье. Иногда важно остановиться и правильно расставить приоритеты. Именно поэтому я решила сделать паузу, чтобы сосредоточиться на своей семье и своем здоровье", – призналась спортсменка.

Марина снова подчеркнула, что категорически не согласна с решением Athletics Integrity Unit.

"Я отказалась подписывать какие-либо документы, требующие признания моей вины, потому что я честный человек и для меня важна моя человечность и достоинство. Мне больно оттого, что к моему делу отнеслись халатно и не провели необходимого расследования", – добавила она.

Спортсменка пообещала дать большое интервью и ответить на все возникшие вопросы, а пока что попросила поклонников о понимании, сохранении приватности и поддержке для себя и своей семьи.

Марина Бех-Романчук – чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионка Европы в помещении 2021 года в прыжке в длину, призер чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину, многократная чемпионка Украины.

Она награждена орденами княгини Ольги II и III степени.

Ранее Фокус писал, что Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила игрока сборной Украины и полузащитника "Челси" Михаила Мудрика в нарушении антидопинговых правил.

Мы также рассказывали, что украинский паралимпийский пловец Роман Бондаренко не прошел допинг-контроль во время Паралимпийских игр в Париже-2024. В его крови обнаружили запрещенные вещества — метамфетамин и амфетамин.