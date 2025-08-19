Марину Бех-Романчук дискваліфіковано на чотири роки: як відреагувала легкоатлетка
За попередніми даними, причина 4-річної дискваліфікації — вживання допінгу. Сама легкоатлетка Марина Бех-Романчук запевняє, що ніколи не вживала заборонених препаратів.
Причиною такого рішення Athletics Integrity Unit став нібито позитивний допінг-тест спортсменки, повідомляє Sport.ua.
Повернутися у великий спорт українка зможе тільки в травні 2029 року.
Ще в травні цього року, коли Марина готувалася до виступу на етапі Діамантової ліги в Досі в секторі для потрійного стрибка, стало відомо, що в її організмі виявили заборонену речовину — тестостерон. Її наявність порушує статті 2.1 і 2.2 антидопінгового кодексу.
Її тимчасово відсторонили від змагань, а у Федерації легкої атлетики України заявили, що не йшлося про дискваліфікацію.
"Розслідування деталей можливого порушення спортсменкою антидопінгових правил триває. Федерація легкої атлетики України та Марина Бех-Романчук з'ясовують деталі справи", — йшлося в публікації.
Дискваліфікація Марини Бех-Романчук: реакція легкоатлетки
Легкоатлетка заперечує, що вживала допінг. Незадовго до оприлюднення рішення про дискваліфікацію вона опублікувала великий пост в Instagram.
Вона підкреслила, що все життя присвятила спорту і чесній боротьбі і протягом цього нелегкого шляху завжди залишалася вірною своїм цінностям, довівши, що чесний спорт можливий.
Бех-Романчук пишається тим, що в її кар'єрі не було жодного старту, результат якого викликав би сумніви.
"Сьогодні мені доводиться робити важкий вибір. Я більше не можу боротися на два фронти — за своє чесне ім'я перед Athletics Integrity Unit і за своє майбутнє в особистому житті. Це неймовірно виснажує, перш за все, емоційно і впливає на моє здоров'я. Іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на своїй родині та своєму здоров'ї", — зізналася спортсменка.
Марина знову наголосила, що категорично не згодна з рішенням Athletics Integrity Unit.
"Я відмовилася підписувати будь-які документи, що вимагають визнання моєї провини, тому що я чесна людина і для мене важлива моя людяність і гідність. Мені боляче від того, що до моєї справи поставилися халатно і не провели необхідного розслідування", — додала вона.
Спортсменка пообіцяла дати велике інтерв'ю і відповісти на всі запитання, а поки що попросила прихильників про розуміння, збереження приватності та підтримку для себе і своєї сім'ї.
Марина Бех-Романчук — чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонка Європи в приміщенні 2021 року в стрибку в довжину, призерка чемпіонату світу 2019 року в стрибку в довжину, багаторазова чемпіонка України.
Вона нагороджена орденами княгині Ольги II і III ступеня.
