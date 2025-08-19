Марину Бех-Романчук дискваліфіковано на чотири роки: як відреагувала легкоатлетка

За попередніми даними, причина 4-річної дискваліфікації — вживання допінгу. Сама легкоатлетка Марина Бех-Романчук запевняє, що ніколи не вживала заборонених препаратів.

Related video

Причиною такого рішення Athletics Integrity Unit став нібито позитивний допінг-тест спортсменки, повідомляє Sport.ua.

Повернутися у великий спорт українка зможе тільки в травні 2029 року.

Ще в травні цього року, коли Марина готувалася до виступу на етапі Діамантової ліги в Досі в секторі для потрійного стрибка, стало відомо, що в її організмі виявили заборонену речовину — тестостерон. Її наявність порушує статті 2.1 і 2.2 антидопінгового кодексу.

Її тимчасово відсторонили від змагань, а у Федерації легкої атлетики України заявили, що не йшлося про дискваліфікацію.

"Розслідування деталей можливого порушення спортсменкою антидопінгових правил триває. Федерація легкої атлетики України та Марина Бех-Романчук з'ясовують деталі справи", — йшлося в публікації.

Дискваліфікація Марини Бех-Романчук: реакція легкоатлетки

Легкоатлетка заперечує, що вживала допінг. Незадовго до оприлюднення рішення про дискваліфікацію вона опублікувала великий пост в Instagram.

Вона підкреслила, що все життя присвятила спорту і чесній боротьбі і протягом цього нелегкого шляху завжди залишалася вірною своїм цінностям, довівши, що чесний спорт можливий.

Бех-Романчук пишається тим, що в її кар'єрі не було жодного старту, результат якого викликав би сумніви.

"Сьогодні мені доводиться робити важкий вибір. Я більше не можу боротися на два фронти — за своє чесне ім'я перед Athletics Integrity Unit і за своє майбутнє в особистому житті. Це неймовірно виснажує, перш за все, емоційно і впливає на моє здоров'я. Іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на своїй родині та своєму здоров'ї", — зізналася спортсменка.

Марина знову наголосила, що категорично не згодна з рішенням Athletics Integrity Unit.

Фото: Скриншот

"Я відмовилася підписувати будь-які документи, що вимагають визнання моєї провини, тому що я чесна людина і для мене важлива моя людяність і гідність. Мені боляче від того, що до моєї справи поставилися халатно і не провели необхідного розслідування", — додала вона.

Спортсменка пообіцяла дати велике інтерв'ю і відповісти на всі запитання, а поки що попросила прихильників про розуміння, збереження приватності та підтримку для себе і своєї сім'ї.

Марина Бех-Романчук — чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонка Європи в приміщенні 2021 року в стрибку в довжину, призерка чемпіонату світу 2019 року в стрибку в довжину, багаторазова чемпіонка України.

Вона нагороджена орденами княгині Ольги II і III ступеня.

Раніше Фокус писав, що Футбольна асоціація Англії (FA) звинуватила гравця збірної України та півзахисника "Челсі" Михайла Мудрика в порушенні антидопінгових правил.

Ми також розповідали, що український паралімпійський плавець Роман Бондаренко не пройшов допінг-контроль під час Паралімпійських ігор у Парижі-2024. У його крові виявили заборонені речовини — метамфетамін та амфетамін.