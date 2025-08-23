Українська веслувальниця здобула дві золоті медалі за один день на Чемпіонаті світу: деталі

Лідерка збірної України з веслування на байдарках і каное Людмила Лузан отримала два золота за передостанній змагальний день на Чемпіонаті світу-2025 у Мілані. Загалом вона виборола вже три медалі, і це — рекорд в її кар'єрі.

Українка мала виступити одразу у двох фіналах: в одиночці на коронній дистанції у 500 метрів та у парі зі спортсменкою Іриною Федорів на олімпійській дистанції у 200 метрів. Про це повідомили у "Суспільне Спорт" 23 серпня.

Людмила Лузан та Ірина Федорів вибороли золоту медаль Фото: Міністерство молоді та спорту України

У першому змаганні Лузан перемогла, випередивши на 1,23 секунди головну суперницю з Канади Кейт Вінсент. Менш ніж за годину вона здобула ще одну перемогу, випередивши у двійці з іншою українкою "нейтральних" суперниць на 0,72 секунди.

Це — сьоме та восьме золото на Чемпіонаті світу в кар'єрі веснувальниці. Лише цьогоріч вона виборола вже три медалі, що стало рекордом для Лузан на одному ЧС. Окрім того, вона повторила рекорд за загальною кількістю нагород на одній світовій першості.

У каное-двійці на 200-метровій дистанції українка виграла вперше. Загалом це — перша така нагорода України в історії.

Фото Людмили Лузан Фото: Міністерство молоді та спорту України

Однак змагання для Лузан ще не закінчилися. Вже 24 серпня веслувальниця виступить у ще одному фіналі. Вона боротиметься за першість в одиночці на дистанції у 200 метрів.

У Міністерство молоді та спорту України уточнили, що Лузан і Федорів вдруге стали чемпіонками світу у каное-двійці, подолавши 200 метрів за 41,87 секунд.

Фото Людмили Лузан та Ірини Федорів Фото: Міністерство молоді та спорту України

"Вітаємо і пишаємося", — підкреслила пресслужба.

