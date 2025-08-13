Победили "нейтральных" россиян: украинские самбисты взяли 3 золотые медали на Всемирных играх 2025

Украинские спортсмены Андрей Кучеренко, Владислав Руднев и Петр Давыденко завоевали первенство в своих весовых категориях на соревнованиях по боевому самбо на Всемирных играх 2025 в Китае. Их победы подняли Украину на третье место в медальном зачете соревнований.

Related video

В Министерстве молодежи и спорта Украины сообщили, что украинские бойцы самбо победили в бою "нейтральных соперников". Против них под нейтральными флагами выступали российские самбисты.

"Наши герои дня — бойцы самбо Андрей Кучеренко, Владислав Руднев, Петр Давыденко! Сегодня они сделали все, чтобы их нейтральные соперники трижды подряд слушали Гимн Украины", — отметили в министерстве.

Первую медаль Украины в боевом самбо на Всемирных играх-2025 получил Андрей Кучеренко. Он завоевал золото в весовой категории до 71 кг в поединке с Роланом Зиннатовым — российским спортсменом, выступавшим в китайском Чэнду под нейтральным флагом.

"Свою победу Андрей отпраздновал сразу на ковре победным гопаком!" — рассказали в Министерстве молодежи и спорта.

Андрей Кучеренко завоевал золото в боевом самбо на Всемирных играх 2025 в Китае Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Кучеренко отправил Зиннатова в нокдаун уже на старте поединка ударом головой, а затем победил "нейтрального" соперника со счетом 6:1, рассказывает "Суспільне".

Вторую золотую медаль принес Украине Владислав Руднев. Он встретился в финале весовой категории до 79 кг с "нейтральным" спортсменом Ованесом Абгаряном. Соперники долгое время после старта боя не могли открыть счет, однако украинский боец в конце концов провел серию атак и победил россиянина со счетом 3:0.

Третье "золото" завоевал трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира Петр Давыденко в весовой категории до 88 кг. Он победил "нейтрального" самбиста Абусупьяна Алиханова со счетом 4:1 благодаря успешному броску и захвату в конце поединка.

Украинские самбисты на Всемирных играх 2025 выиграли 3 золотые медали на Всемирных играх 2025 Фото: Министерство молодежи и спорта Украины Украинцы победили "нейтральных" российских самбистов на Всемирных играх 2025 Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Всего сейчас в активе Украины на Всемирных играх 2025 есть 26 медалей, из которых 11 — золотые. Благодаря трем победам в боевом самбо Украина 13 августа поднялась на третье место в медальном зачете.

Напомним, президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк 7 августа рассказывал, что на церемонию открытия Всемирных игр 2025 в Китае не хотели пускать украинскую сборную из-за формы в цветах украинского флага.

Украинская саблистка и призер чемпионатов Европы Юлия Бакастова 27 июля победила на чемпионате мира по фехтованию российскую чемпионку Софию Великую, которая имеет звание майора ВС РФ.