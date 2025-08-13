Перемогли "нейтральних" росіян: українські самбісти взяли 3 золоті медалі на Всесвітніх іграх 2025

Українські спортсмени Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв і Петро Давиденко здобули першість у своїх вагових категоріях на змаганнях з бойового самбо на Всесвітніх іграх 2025 у Китаї. Їхні перемоги підняли Україну на третє місце в медальному заліку змагань.

В Міністерстві молоді та спорту України повідомили, що українські бійці самбо перемогли в бою "нейтральних суперників". Проти них під нейтральними прапорами виступали російські самбісти.

"Наші герої дня — бійці самбо Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв, Петро Давиденко! Сьогодні вони зробили все, щоб їх нейтральні суперники тричі поспіль слухали Гімн України", — зазначили в міністерстві.

Першу медаль України у бойовому самбо на Всесвітніх іграх-2025 здобув Андрій Кучеренко. Він виборов золото у ваговій категорії до 71 кг у двобої з Роланом Зіннатовим — російським спортсменом, що виступав у китайському Ченду під нейтральним прапором.

"Свою перемогу Андрій відсвяткував одразу на килимі переможним гопаком!" — розповіли в Міністерстві молоді та спорту.

Андрій Кучеренко здобув золото у бойовому самбо на Всесвітніх іграх 2025 у Китаї Фото: Міністерство молоді та спорту України

Кучеренко відправив Зіннатова в нокдаун вже на старті поєдинку ударом головою, а потім переміг "нейтрального" суперника з рахунком 6:1, розповідає "Суспільне".

Другу золоту медаль приніс Україні Владислав Руднєв. Він зустрівся у фіналі вагової категорії до 79 кг з "нейтральним" спортсменом Ованесом Абгаряном. Суперники тривалий час після старту бою не могли відкрити рахунок, проте український боєць врешті провів серію атак і переміг росіянина з рахунком 3:0.

Третє "золото" виборов триразовий бронзовий призер чемпіонатів світу Петро Давиденко у ваговій категорії до 88 кг. Він переміг "нейтрального" самбіста Абусупьяна Аліханова з рахунком 4:1 завдяки успішному кидку та захвату наприкінці поєдинку.

Українські самбісти на Всесвітніх іграх 2025 виграли 3 золоті медалі Фото: Міністерство молоді та спорту України Українці перемогли "нейтральних" російських самбістів на Всесвітніх іграх 2025 Фото: Міністерство молоді та спорту України

Загалом наразі в активі України на Всесвітніх іграх 2025 є 26 медалей, з яких 11 — золоті. Завдяки трьом перемогам у бойовому самбо Україна 13 серпня піднялася на третє місце у медальному заліку.

Нагадаємо, президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк 7 серпня розповідав, що на церемонію відкриття Всесвітніх ігр 2025 у Китаї не хотіли пускати українську збірну через форму в кольорах українського прапора.

Українська шаблістка та призерка чемпіонатів Європи Юлія Бакастова 27 липня перемогла на чемпіонаті світу з фехтування російську чемпіонку Софію Велику, яка має звання майора ЗС РФ.