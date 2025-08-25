Спорил с арбитром и разбил ракетку: российский теннисист сорвался на US Open (видео)

Российский теннисист Даниил Медведев (№13 ATP) прекратил борьбу уже на старте US Open-2025, уступив французу Бенжамену Бонзе (№51 ATP) в пятисетовом матче.

По информации The Tennis Letter, Бонзи уверенно выиграл два стартовых сета — 6:3, 7:5 и вел 5:4 в третьей партии, когда вышел подавать на матч. После неудачной первой подачи на корт по ошибке выбежал фотограф, решив, что поединок завершился. Арбитр, согласно правилам, разрешил французу повторить первую подачу, и это вызвало резкую реакцию Медведева.

Теннисист из страны-агрессора более шести минут спорил с рефери, выкрикивая: "Ты мужчина? Почему ты дрожишь? Ты же хочешь домой, не так ли?"

Несмотря на инцидент, Бонзи не сумел завершить матч в трех сетах — он проиграл партию на тай-брейке 6:7, а следующий сет уступил без шансов — 0:6. Однако в решающем отрезке француз собрался и одержал победу — 6:4, сенсационно выбив Медведева из турнира.

После поражения россиянин окончательно потерял самообладание и разбил ракетку о корт.

После матча Медведев подчеркнул, что его раздражение было направлено не на фотографа, а на арбитра. По его словам, сам факт появления фотографа на корте не имел значения, но решение судьи вызвало недовольство. Обычно, если между первой и второй подачей слышен шум с трибун, повтора не дают, однако в этот раз арбитр разрешил сыграть еще одну первую подачу. Теннисист признал, что именно это помогло ему вернуться в игру, но ситуация выглядела несправедливо, и он лишь эмоционально отреагировал.

Спортсмен также отверг предположение об умышленном затягивании времени во время матч-бола Бонзи. Он пояснил, что на тот момент считал игру фактически проигранной, ведь соперник подавал на победу, а возможности сделать брейк у него не было. Если бы арбитр не вмешался, по словам Медведева, француз выполнил бы вторую подачу, вероятно выиграл бы очко и завершил матч. Само решение судьи вызвало его эмоции, и он лишь выразил свое недовольство, тогда как зрители сами начали шуметь. Медведев отметил, что это был странный момент, но в то же время он показался ему даже забавным.

При этом он добавил, что на мгновение даже подумал о завершении карьеры в Нью-Йорке: "Нет, это не конец моей карьеры. Но сегодня я подумал: возможно, неплохое место, чтобы когда-то попрощаться с теннисом."

Зато Бенжамен Бонзи признался, что атмосфера на корте была чрезвычайно сложной. Он отметил, что еще никогда не переживал ничего подобного, ведь перед матч-пойнтом им пришлось ждать около пяти минут. По его словам, играть было очень тяжело из-за постоянного шума как во время розыгрышей, так и между ними, а сама атмосфера оставалась бурной. Француз подчеркнул, что старался сохранять спокойствие и оставаться в игре, хотя это было непросто. В то же время он добавил, что отдал все силы на корте и именно это позволило ему одержать победу.

