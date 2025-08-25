Не шукали 12 годин: росіянин зник безвісти під час масового запливу в Туреччині (фото)

Російський плавець пропав безвісти під час спроби перетнути протоку Босфор у Туреччині. З майже 3 000 учасників масового запливу лише він не дістався фінішу. За даними російських ЗМІ, його зникнення помітили за 12 годин і почали пошуки лише після звернення родини.

Зниклий 29-річний російський спортсмен Микола Свєчніков був досвідченим плавцем і стартував одним перших, однак через 500-600 метрів після старту запливу на 6,5 кілометрів його втратили з поля зору, повідомило російське медіа SHOT. Наразі росіянина шукає місцева влада.

Зникнення російського плавця в Босфорі помітили лише за 12 годин Фото: скриншот

За даними російського ЗМІ, Микола прибув до Стамбула 23 серпня та зупинився в готелі AKKA Suites Hotel. Заплив "Босфор 2025" стартував 24 серпня близько 9 ранку: 2 800 спортсменів стрибали з суден у море. Свєчніков, який має звання кандидата в майстри спорту та працює тренером, попередньо стартував з учнями з 3-го судна, але не дістався фінішної точки.

Чому міг зникнути російський плавець в Туреччині

В медіа припускають, що Микола Свєчніков міг виснажитися біля першого мосту, чи на нього могла напасти судома. Крім того, на середині шляху не було рятувальних шлюпок. Інші спортсмени відзначили, що бачили, яка пливла на спині людина, схожа на Свєчнікова. За іншою версією, плавця могла віднести на інший берег сильна зустрічна течія.

Також журналісти зазначають, що заплив "Босфор 2025" проходив у складних умовах, а старт змагання відкладався через сильну зливу та туман.

Зниклий Микола Свєчніков має звання КМС з плавання та працює тренером Фото: Shot

Російського плавця в Туреччині почали шукати не одразу

За даними SHOT, операцію з пошуків зниклого російського спортсмена почали тільки після особистого звернення родини. Дружина Миколи Свєчнікова 25 серпня прилетіла до Стамбула, їхній 8-місячний син лишився з родичами в Москві. За словами росіянки, ніхто навіть не намагався шукати її чоловіка після запливу, а рух для суден у Босфорі відкрили відразу після закінчення змагань.

Після спілкування дружини зниклого з владою Стамбула до пошуків залучився командувач Військово-морськими силами Туреччини, на момент публікації новини операція триває.

Зниклого російського плавця в Туреччині почали шукати лише після звернення родини Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 серпня російські ЗМІ писали, що росіяни через погіршення погодних умов і невеликі шанси знайти спортсменку живою припинили спроби врятувати свою альпіністку, яка застрягла на піку Перемоги в горах Киргизстану.

23 серпня російські медіа повідомили, що російська альпіністка Наталія Наговіцина загинула.