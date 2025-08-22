Росіяни вирішили не рятувати свою альпіністку, яка застрягла на піку Перемоги

Однак італійські альпіністи, чий співвітчизник уже загинув на найвищій точці гір Тянь-Шань, поки що не здаються і хочуть евакуювати його тіло і Наталю, якщо вдасться до неї дістатися.

Російську альпіністку Наталю Наговицину, яка застрягла в горах Киргизстану, росіяни більше рятувати не будуть. Через погіршення погоди і швидку зиму ніхто не вірить в успіх експедиції, повідомив російський пропагандистський Telegram-канал Mash.

За словами керівника експедиції, шанси знайти спортсменку живою мінімальні, шансів зняти її з піку Перемоги ще менше, тому рятувальники вирішили не ризикувати.

Пік Перемоги — найвища точка Тянь-Шаню та Киргизстану Фото: Соцсети

Згідно з прогнозом погоди, у горах Тянь-Шань погіршиться погода, будуть рясні снігопади, а схили стануть лавинонебезпечними. У вересні в цьому регіоні починається зима.

"Уже зараз у базовому таборі вночі -13 градусів", — прокоментував Дмитро Греков, керівник рятувальної експедиції.

Однак італійська команда поки що не відмовляється від своїх планів. Вони хочуть забрати тіло альпініста Луки, який загинув під час спроби допомогти Наталії.

Нагадаємо, російська альпіністка Наталія Наговіцина дістала травму під час спуску з піку Перемоги 12 серпня. Напарник надав їй першу допомогу і вирушив у базовий табір по підмогу. Наступного дня Наговицину спробували спустити два іноземні альпіністи — німець Гюнтер та італієць Лука. Вони залишили Наталю спальний мішок, пальник, їжу і газовий балон. Але спустити її не вийшло. Пізніше вони спробували піднятися до неї ще раз, але через погані погодні умови чоловіки заночували в наметі. Лука загинув 15 серпня. Гюнтера евакуювали з гори і відправили в лікарню.

Наступну спробу допомогти Наталії було зроблено 17 серпня, коли до неї вилетів вертоліт Мі-8. Операція теж пройшла невдало — через складні погодні умови вертоліт здійснив жорстку посадку на висоті 4,6 км. Пілот отримав компресійний перелом хребта, а рятувальник вивих тазових кісток.

22 серпня на пік Перемоги також піднятися не вдалося.

Син альпіністки Михайло Наговіцин розповів, що підкорювати вершини — це хобі його батьків. Його батько Сергій Наговіцин загинув на іншому піку в Киргизстані — Хан-Тенгрі 2021 року, коли в нього стався інсульт. Через рік вона знову піднялася на Хан-Тенгрі та встановила табличку на згадку про чоловіка.

Однак тепер рятувальна операція Наговіциної може коштувати близько 60 тисяч доларів. Частину витрат, яку не покриває страховка, доведеться оплатити її 27-річному синові.

Однак тепер рятувальна операція Наговіциної може коштувати близько 60 тисяч доларів. Частину витрат, яку не покриває страховка, доведеться оплатити її 27-річному синові.