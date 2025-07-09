Туристка два дні чекала на допомогу, застрягши на скелі зі зламаною ногою: як їй вдалося вижити

Жінка наближалася до вершини другої за висотою гори в Каліфорнії, коли впала і зламала ногу. Вона перебувала одна на горі Вільямсон, поки п'ять вертольотів намагалися зняти її зі скелі, але не могли через потужну грозу, що обрушилася на штат.

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Туристка, ім'я якої не розголошують, два дні провела в пастці на висоті 4 тисяч метрів, не маючи доступу до свого рюкзака, в якому були вся її їжа, вода і теплий одяг. Але їй все-таки вдалося вижити, пише Daily Mail.

Замість того щоб прикріпити супутниковий телефон до рюкзака (до якого вона не могла дотягнутися зі зламаною ногою), туристка залишила його при собі.

Жінка застрягла на скелі без води та їжі Фото: Соцсети

За допомогою GPS-навігатора Garmin InReach вона змогла подати сигнал лиха владі, яка описала її як "спокійну і чуйну в очікуванні порятунку".

Її дзвінок поклав початок міжвідомчій операції, в якій брало участь п'ять різних вертольотів і яка тривала два дні.

Рятувальну операцію очолила пошуково-рятувальна група департаменту шерифа округу Іньо, шестеро її членів працювали на місці, а ще семеро координували базові операції. Через грозу 2 липня туристку не вдалося евакуювати. Щільна хмарність змусила вертольоти повернутися на базу. Саме тоді пошуково-рятувальна служба округу Іньо звернулася по допомогу на військово-морську авіабазу Чайна-Лейк.

Жінку врятували тільки через два дні Фото: Соцсети

Навіть Військово-морський флот не зміг надати допомогу, тому близько опівночі пошуково-рятувальна група висадила чотирьох альпіністів на західному схилі гори. До світанку 3 липня рятувальники були вже на відстані крику від туристки, але їм усе ще не вдавалося дістатися до неї.

Пізніше того ж дня гелікоптери скинули двох рятувальників вище травмованої жінки, яким нарешті вдалося до неї дістатися.

Знадобилося ще чотири години, щоб підготувати гелікоптер Національної гвардії Каліфорнії і витягнути її з крутого вузького жолоба, в якому вона застрягла.

Влада не назвала імені врятованої жінки і не надала оцінку вартості рятувальної операції.

Туристка два дні провела на скелі в грозу зі зламаною ногою Фото: Соцсети Туристка два дні провела на скелі в грозу зі зламаною ногою Фото: Соцсети

Пошуково-рятувальна група не відреагувала на прохання прокоментувати ситуацію, але похвалила альпіністку за те, що вона була холоднокровна і спокійна.

"Ця жінка проявила величезну хоробрість і стійкість, і всі, хто був причетний до цього, були вражені її здатністю зберігати спокій", — повідомила команда рятувальників.

Гора Вільямсон розташована у Східній Сьєррі, приблизно за 240 миль на північний схід від Лос-Анджелеса.

Висота гори становить 4383 метри, і її рідко відвідують туристи, бо вона далеко від населених пунктів і прогулянкових маршрутів.

"Я піднімався на цю вершину шість разів, і жодного разу не бачив на горі нікого, крім людей з нашої групи", — розповів професійний альпініст Дейв Міллер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як можна піднятися на найвищу гору України — Говерлу.

А також про казус, який стався з туристом в Уельсі. Він рано вранці піднявся на гору, щоб зустріти світанок на самоті, але побачив там цілий натовп.