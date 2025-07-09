Туристка два дня ждала помощи, застряв на скале со сломанной ногой: как ей удалось выжить

Женщина приближалась к вершине второй по высоте горы в Калифорнии, когда упала и сломала ногу. Она находилась одна на горе Уильямсон, пока пять вертолетов пытались снять ее со скалы, но не могли из-за мощной грозы, обрушившейся на штат.

Related video

Туристка, имя которой не разглашается, два дня провела в ловушке на высоте 4 тысяч метров, не имея доступа к своему рюкзаку, в котором находились вся ее еда, вода и теплая одежда. Но ей все-таки удалось выжить, пишет Daily Mail.

Вместо того чтобы прикрепить спутниковый телефон к рюкзаку (до которого она не могла дотянуться со сломанной ногой), туристка оставила его при себе.

Женщина застряла на скале без воды и еды Фото: Соцсети

С помощью GPS-навигатора Garmin InReach она смогла подать сигнал бедствия властям, которые описали ее как "спокойную и отзывчивую в ожидании спасения".

Ее звонок положил начало межведомственной операции, в которой участвовало пять различных вертолетов и которая продолжалась два дня.

Спасательную операцию возглавила поисково-спасательная группа департамента шерифа округа Иньо, шесть ее членов работали на месте, а еще семь координировали базовые операции. Из-за грозы 2 июля туристку не удалось эвакуировать. Плотная облачность вынудила вертолеты вернуться на базу. Именно тогда поисково-спасательная служба округа Иньо обратилась за помощью на военно-морскую авиабазу Чайна-Лейк.

Женщину спасли только через два дня Фото: Соцсети

Даже Военно-морской флот не смог оказать помощь, поэтому около полуночи поисково-спасательная группа высадила четырех альпинистов на западном склоне горы. К рассвету 3 июля спасатели были уже на расстоянии крика от туристки, но им все еще не удавалось добраться до нее.

Позже в тот же день вертолеты сбросили двух спасателей выше травмированной женщины, которым наконец удалось до нее добраться.

Потребовалось еще четыре часа, чтобы подготовить вертолет Национальной гвардии Калифорнии и вытащить ее из крутого узкого желоба, в котором она застряла.

Власти не назвали имени спасенной женщины и не предоставили оценку стоимости спасательной операции.

Туристка два дня провела на скале в грозу со сломанной ногой Фото: Соцсети Туристка два дня провела на скале в грозу со сломанной ногой Фото: Соцсети

Поисково-спасательная группа не отреагировала на просьбу прокомментировать ситуацию, но похвалила альпинистку за то, что она была хладнокровна и спокойна.

"Эта женщина проявила огромную храбрость и стойкость, и все, кто был причастен к этому, были поражены ее способностью сохранять спокойствие", — сообщила команда спасателей.

Гора Уильямсон находится в Восточной Сьерре, примерно в 240 милях к северо-востоку от Лос-Анджелеса.

Высота горы составляет 4383 метров, и ее редко посещают туристы, потому что она далеко от населенных пунктов и прогулочных маршрутов.

"Я поднимался на эту вершину шесть раз, и ни разу не видел на горе никого, кроме людей из нашей группы", — рассказал профессиональный альпинист Дэйв Миллер.

Напомним, ранее Фокус писал, как можно подняться на самую высокую гору Украину – Говерлу.

А также о казусе, который произошел с туристом в Уэльсе. Он рано утром поднялся на гору, чтобы встретить рассвет в одиночестве, но увидел там целую толпу.