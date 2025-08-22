Россияне решили не спасать свою альпинистку, застрявшую на пике Победы

Однако итальянские альпинисты, чей соотечественник уже погиб на самой высокой точке гор Тянь-Шань, пока не сдаются и хотят эвакуировать его тело и Наталью, если получится до нее добраться.

Российскую альпинистку Наталью Наговицину, застрявшую в горах Кыргызстана, россияне больше спасать не будут. Из-за ухудшения погоды и скорой зимы никто не верит в успех экспедиции, сообщил российский пропагандистский Telegram-канал Mash.

По словам руководителя экспедиции, шансы найти спортсменку живой минимальны, шансов снять ее с пика Победы еще меньше, поэтому спасатели решили не рисковать.

Пик Победы - высшая точка Тянь-Шаня и Кыргызстана Фото: Соцсети

Согласно прогнозу погоды, в горах Тянь-Шань ухудшится погода, будут обильные снегопады, а склоны станут лавиноопасны. В сентябре в этом регионе начинается зима.

"Уже сейчас в базовом лагере ночью -13 градусов", — прокомментировал Дмитрий Греков, руководитель спасательной экспедиции.

Однако итальянская команда пока не отказывается от своих планов. Они хотят забрать тело альпиниста Луки, который погиб при попытке помочь Наталье.

Напомним, российская альпинистка Наталья Наговицина получила травму при спуске с пика Победы 12 августа. Напарник оказал ей первую помощь и отправился в базовый лагерь за подмогой. На следующий день Наговицину попытались спустить два иностранных альпиниста – немец Гюнтер и итальянец Лука. Они оставили Наталья спальный мешок, горелку, еду и газовый баллон. Но спустить ее не получилось. Позже они попытались подняться к ней еще раз, но из-за плохих погодных условий мужчины заночевали в палатке. Лука погиб 15 августа. Гюнтера эвакуировали с горы и отправили в больницу.

Следующая попытка помочь Наталье была предпринята 17 августа, когда к ней вылетел вертолет Ми-8. Операция тоже прошла неудачно — из-за сложных погодных условий вертолет совершил жесткую посадку на высоте 4,6 км. Пилот получил компрессионный перелом позвоночника, а спасатель вывих тазовых костей.

22 августа на пик Победы также подняться не удалось.

Сын альпинистки Михаил Наговицин рассказал, что покорять вершины — это хобби его родителей. Его отец Сергей Наговицин погиб на другом пике в Кыргызстане — Хан-Тенгри в 2021 году, когда у него случился инсульт. Через год она снова поднялась на Хан-Тенгри и установила табличку в память о муже.

Однако теперь спасательная операция Наговициной может стоить около 60 тысяч долларов. Часть расходов, которую не покрывает страховка, придется оплатить ее 27-летнему сыну.

