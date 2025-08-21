Серьезная травма в горах: российская альпинистка должна заплатить $60 тысяч за спасение (фото)

В горах Киргизии альпинистка получила серьезную травму ноги, и ее спасательная операция может стоить около $60 тысяч. Часть расходов, которую не покрывает страховка, придется оплатить ее 27-летнему сыну.

Related video

По информации Mash, Наталья выбрала базовый страховой полис, который покрывает лишь $35 тысяч. Остальные расходы придется оплачивать самостоятельно. Изначально в группе альпинистов планировалось шесть человек, но двое отказались от восхождения еще до старта. В итоге в горах остались немец, итальянец и ее напарник Роман — именно они пытаются спасти женщину.

Добровольцы от туристической компании уже почти двое суток пробираются к Наталье через лавиноопасные склоны. На сегодня они достигли высоты 5800 м, тогда как до женщины осталось еще 1400 м. Планируется, что завтра команда поднимется до отметки 6400 м.

Предварительная оценка стоимости спасательной операции составляет $58,8 тысячи и включает расходы на вертолеты, медиков и, в случае смерти альпинистки, эвакуацию тела.

Альпинистка в Киргизии сломала ногу во время спуска в Киргизии Фото: Insider

Ранее издание сообщало, что Наталья получила травму во время спуска 12 августа — ее напарник оказал первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день два иностранца пытались спасти ее, но вмешались усталость и плохая погода. Туристку завернули в спальный мешок и оставили на горе.

Отмечалось, что до этого альпинистка уже попадала в опасные ситуации: четыре года назад на пике Хан-Тенгри парализовало ее мужа, и спасатели смогли эвакуировать только Наталью. Через год она вернулась на тот же пик, чтобы установить памятную табличку в его честь.

Ранее Фокус сообщал, что девушка, по имени Элфи вместе с подругой оказались в ловушке в горах во время сильной жары. Им удалось поймать телефонный сигнал и позвать на помощь. В частности, путешественницы находились в каньоне Вайлдкет-Танк вблизи города Пейдж в Аризоне (США) около 13 часов.

Также сообщалось, что туристка провела два дня в ожидании помощи, застряв на скале со сломанной ногой. Женщина приближалась к вершине второй по высоте горы Калифорнии и во время падения получила травму. Так, она оставалась в одиночестве на горе Уильямсон, пока пять вертолетов пытались ее эвакуировать, но сделать это не удавалось из-за сильной грозы, накрывшей штат.