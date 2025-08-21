Серйозна травма в горах: російська альпіністка має сплатити $60 тисяч за порятунок (фото)

У горах Киргизії альпіністка отримала серйозну травму ноги, і її рятувальна операція може коштувати близько $60 тисяч. Частину витрат, яка не покриває страховка, доведеться сплатити її 27-річному сину.

За інформацією Mash, Наталія обрала базовий страховий поліс, який покриває лише $35 тисяч. Решту витрат доведеться оплачувати самостійно. Спочатку в групі альпіністів планувалося шість осіб, але двоє відмовилися від сходження ще до старту. У підсумку в горах залишилися німець, італієць та її напарник Роман — саме вони намагаються врятувати жінку.

Добровольці від туристичної компанії вже майже дві доби пробираються до Наталії через лавинонебезпечні схили. На сьогодні вони досягли висоти 5800 м, тоді як до жінки залишилося ще 1400 м. Планується, що завтра команда підніметься до позначки 6400 м.

Попередня оцінка вартості рятувальної операції складає $58,8 тисячі та включає витрати на вертольоти, медиків та, у разі смерті альпіністки, евакуацію тіла.

Альпіністка в Киргизії зламала ногу під час спуску Фото: Mash-канал

Раніше видання повідомляло, що Наталія отримала травму під час спуску 12 серпня — її напарник надав першу допомогу та пішов за підмогою в штурмовий табір. Наступного дня два іноземці намагалися врятувати її, але втрутилися втома та погана погода. Туристку загорнули в спальний мішок і залишили на горі.

Зазначалося, що до цього альпіністка вже потрапляла в небезпечні ситуації: чотири роки тому на піку Хан-Тенгри паралізувало її чоловіка, і рятувальники змогли евакуювати лише Наталю. Через рік вона повернулася на той самий пік, щоб встановити пам’ятну табличку на його честь.

